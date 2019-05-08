Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1349
Согндаль
0'
20' Желтая карточка
Феро Одмар
57' Желтая карточка
Simen Bolkan Nordli
90'+5
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
13
Ruben
Alegre
Guerro
5
Феро
Одмар
24
Hans
Nordbye
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
9
Jonas
Enkerud
18
Менди
Жан
10
Emil
Sildnes
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотланд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
5
Фредриксен
Ульрик
14
Риндарёй
Уле
6
Эрнеманн
Стеффен
7
Шульц
Эрик
8
Биркелунд
Ейрик
19
Свеен
Оле
11
Martin
Ramsland
9
Ульрик
Фло
Хам-Кам
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2

Ход матча

20'
Феро Одмар
 
55'
Simen Bolkan Nordli
Jonas Enkerud
 
57'
Simen Bolkan Nordli
 
63'
 
Alioune Ndour
Свеен Оле
75'
Petter Olsen
Emil Sildnes
 
77'
 
Хеуген Сигурд
Martin Ramsland
77'
Ole Erik Midtskogen
Kristian Loenstad Onsrud
 
81'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
Эрнеманн Стеффен

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Согндаль 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:3 Согндаль Первый дивизион Хам-Кам 0:2 Согндаль Кубок Согндаль 2:2 Хам-Кам Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Улленсакер-Киса 6 3 1 2 15 - 7 10
4. КФУМ 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Старт 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Рёуфосс 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Санднес 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 4 - 2 9
9. Скейд 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Ерв 5 1 3 1 5 - 8 6
12. Хам-Кам 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Согндаль 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Нутодден 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Стрёммен 6 0 4 2 2 - 7 4
16. Тромсдален 5 0 1 4 4 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Феро Одмар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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