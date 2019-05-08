Норвегия: Первый дивизион 2019
20' Желтая карточкаФеро Одмар
57' Желтая карточкаSimen Bolkan Nordli
24
Hans
Nordbye
18
Менди
Жан
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Менди ЖанПолузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Petter OlsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам
Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден
Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Улленсакер-Киса
|6
|3
|1
|2
|15 - 7
|10
|4.
|КФУМ
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Рёуфосс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Санднес
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Скейд
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Ерв
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|12.
|Хам-Кам
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Согндаль
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Нутодден
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Стрёммен
|6
|0
|4
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|1
|4
|4 - 18
|1
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