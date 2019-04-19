Германия: Кубок 2018-2019
Гамбург
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Стадион: Фолькспаркштадион
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург
Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Дуйсбург 1:2 Гамбург Гамбург 1:0 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Гамбург
10.4% (7)
Ничья
6% (4)
РБ Лейпциг
83.6% (56)
1:2 РБ Лейпциг
55.2% (37)
0:2 РБ Лейпциг
10.4% (7)
2:1 Гамбург
9% (6)
0:1 РБ Лейпциг
9% (6)
1:1 Ничья
6% (4)
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