Германия: Кубок 2018-2019

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Гамбург
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург
Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Дуйсбург 1:2 Гамбург Гамбург 1:0 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Бундеслига Гамбург 0:4 РБ Лейпциг Бундеслига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Гамбург - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 23.04.2019, осталось 1 день 18 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Гамбург - РБ Лейпциг
    Гамбург
    10.4% (7)
    Ничья
    6% (4)
    РБ Лейпциг
    83.6% (56)
    1:2 РБ Лейпциг
    55.2% (37)
    0:2 РБ Лейпциг
    10.4% (7)
    2:1 Гамбург
    9% (6)
    0:1 РБ Лейпциг
    9% (6)
    1:1 Ничья
    6% (4)
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