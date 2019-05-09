США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
18' Гол
Вильяльба Эктор
21' Желтая карточка
Richie Laryea
56' Желтая карточка
Эскобар Франко
2:0
67' Гол
Julian Gressel
74' Желтая карточка
Завалета Эрик
76' Желтая карточка
Брэдли Майкл
77' Желтая карточка
Бойд Терренс
83' Желтая карточка
Осорио Джонатан
90'+4
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
20
Шеа
Брек
11
Eric
Daian
Remedi
6
Нэйджби
Дарлингтон
24
Julian
Gressel
10
Мартинес
Гонсало
15
Вильяльба
Эктор
7
Мартинес
Хосеф
25
Боно
Александер
22
Richie
Laryea
15
Завалета
Эрик
26
Симан
Лоран
5
Морган
Эштон
4
Брэдли
Майкл
14
Jay
Chapman
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
27
Liam
Fraser
20
Ayo
Akinola
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Ход матча

18'
Вильяльба Эктор
(Мартинес Хосеф)
1:0
21'
 
Richie Laryea
51'
 
Морроу Джастин
Морган Эштон
53'
 
Осорио Джонатан
Nick DeLeon
56'
Эскобар Франко
 
61'
 
Бойд Терренс
Ayo Akinola
67'
Julian Gressel
(Мартинес Хосеф)
2:0
70'
Паркхёрст Майкл
Шеа Брек
 
74'
 
Завалета Эрик
76'
 
Брэдли Майкл
77'
 
Бойд Терренс
83'
 
Осорио Джонатан
86'
Джефф Ларентоуикз
Julian Gressel
 
86'
Перейра Дион
Вильяльба Эктор
 

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто
Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Торонто 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:2 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 6 2 3 21 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 12 6 2 4 14 - 17 20
4. Торонто 9 5 1 3 21 - 15 16
5. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
6. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
9. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 2 5 13 - 13 11
11. Цинциннати 11 2 2 7 8 - 17 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 11 7 1 3 18 - 14 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
8. Портленд Тимберс 9 3 1 5 13 - 20 10
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Richie Laryea получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вильяльба Эктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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