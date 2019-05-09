США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
2:0
Конец матча
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Торонто
1:0
18' ГолВильяльба Эктор
21' Желтая карточкаRichie Laryea
56' Желтая карточкаЭскобар Франко
2:0
67' ГолJulian Gressel
74' Желтая карточкаЗавалета Эрик
76' Желтая карточкаБрэдли Майкл
77' Желтая карточкаБойд Терренс
83' Желтая карточкаОсорио Джонатан
20
Шеа
Брек
26
Симан
Лоран
14
Jay
Chapman
18
Nick
DeLeon
27
Liam
Fraser
20
Ayo
Akinola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
18'
21'
56'
67'
2:0
74'
76'
77'
83'
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =2 -7Спортинг Канзас-Сити 0:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Торонто Последние 20 матчей: +9 =2 -9Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто
Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Торонто: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|12
|6
|2
|4
|14 - 17
|20
|4.
|Торонто
|9
|5
|1
|3
|21 - 15
|16
|5.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|9.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|11.
|Цинциннати
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|7
|1
|3
|18 - 14
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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