США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
3:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
27' Гол
Зарде Гьяси
2:0
53' Гол
Фредерико Хигайн
59' Желтая карточка
Антуна Уриэль
61' Желтая карточка
Менса Джонатан
3:0
66' Гол
Hector Jimenez
80' Желтая карточка
Полента Диего
3:1
87' Гол
Стирс Дэниэл
90'+5
23
Стеффен
Зак
16
Hector
Jimenez
4
Менса
Джонатан
22
Гастон
Сауро
14
Уэйлон
Фрэнсис
8
Artur
Moraes
III
6
Трапп
Уилл
7
Сантуш
Педру
10
Фредерико
Хигайн
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
16
Шельвик
Йорген
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
12
Понтиус
Крис
17
Ллетгет
Себастьян
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
Коламбус Кру
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

27'
Зарде Гьяси
(Robson XIV)
1:0
41'
 
Servando Carrasco
Дос Сантос Хонатан
53'
Фредерико Хигайн
(Зарде Гьяси)
2:0
59'
 
Антуна Уриэль
61'
Менса Джонатан
 
63'
 
Emmanuel Okyere Boateng I
Корона Джо
66'
Hector Jimenez
3:0
74'
Гузман Давид II
Фредерико Хигайн
 
79'
 
Emil Cuello
Понтиус Крис
80'
 
Полента Диего
82'
Маллинс Патрик
Зарде Гьяси
 
87'
Niko Hansen
Сантуш Педру
 
87'
3:1
Стирс Дэниэл
(Ллетгет Себастьян)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Коламбус Кру 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Коламбус Кру 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Коламбус Кру МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Коламбус Кру 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 11 6 2 3 21 - 11 20
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 12 6 2 4 14 - 17 20
4. Торонто 9 5 1 3 21 - 15 16
5. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
6. Нью-Йорк Сити 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
9. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 2 5 13 - 13 11
11. Цинциннати 11 2 2 7 8 - 17 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 11 7 1 3 18 - 14 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
8. Портленд Тимберс 9 3 1 5 13 - 20 10
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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