США: МЛС 2019
Коламбус Кру
3:1
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
27' ГолЗарде Гьяси
2:0
53' ГолФредерико Хигайн
59' Желтая карточкаАнтуна Уриэль
61' Желтая карточкаМенса Джонатан
3:0
66' ГолHector Jimenez
80' Желтая карточкаПолента Диего
3:1
87' ГолСтирс Дэниэл
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
18
Robson
XIV
11
Зарде
Гьяси
- Основной состав
-
23 Стеффен ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVПолузащитник
-
11 Зарде ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Niko Hansen
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Emil Cuello
-
19 Juninho IV
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
27'
1:0
53'
2:0
59'
61'
66'
3:0
80'
87'
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Кру
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Коламбус Кру 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Коламбус Кру 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Коламбус Кру МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Коламбус Кру 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Коламбус Кру МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|11
|6
|2
|3
|21 - 11
|20
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|12
|6
|2
|4
|14 - 17
|20
|4.
|Торонто
|9
|5
|1
|3
|21 - 15
|16
|5.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|9.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|2
|5
|13 - 13
|11
|11.
|Цинциннати
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11
|7
|1
|3
|18 - 14
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|8.
|Портленд Тимберс
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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