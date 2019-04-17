Украина: Кубок 2018-2019
1:0
15' ГолYevgen Zaporozhets
2:0
38' ПенальтиЩедрый Артём
2:1
45' ГолЧеберко Евгений
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Синегуб ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
96 СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Ход матча
15'
38'
2:0
45'
2:1
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ингулец 1:1 Карпаты Горняк-Спорт 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Винники Николаев 0:1 Ингулец
Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Прикарпатье 4:0 Ингулец Авангард Краматорск 3:1 Ингулец Ингулец 3:1 Мариуполь Балканы 1:2 Ингулец Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 1:2 Днепр-1 Сумы 0:1 Ингулец Мир Горностаевка 0:3 Ингулец Ингулец 1:1 Волынь Агробизнес 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Металлист-1925 Звезда Кропивницкий 2:0 Ингулец Ингулец 4:2 Горняк-Спорт Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Рух Винники 0:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря Заря 1:1 Динамо Киев
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Ингулец
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Заря
94.6% (139)
1:2 Заря
29.9% (44)
0:2 Заря
27.2% (40)
0:1 Заря
25.2% (37)
1:3 Заря
6.1% (9)
0:3 Заря
3.4% (5)
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