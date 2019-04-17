Украина: Кубок 2018-2019

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Ингулец
2:1
Конец матча
Заря
0'
1:0
15' Гол
Yevgen Zaporozhets
2:0
38' Пенальти
Щедрый Артём
2:1
45' Гол
Чеберко Евгений
90'+8
Ингулец
Заря

Ход матча

15'
Yevgen Zaporozhets
1:0
38'
Щедрый Артём
2:0
45'
2:1
Чеберко Евгений
52'
 
Хомченовский Дмитрий
Лунёв Максим
57'
 
Кабаев Владислав
Тымчик Александр
73'
 
Громов Артём
Леднев Богдан
74'
Сула Дмитрий
Мишуренко Александр
 
79'
Козак Александр
Щедрый Артём
 
85'
Пыско Михаил
Nika Sichinava
 

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ингулец 1:1 Карпаты Горняк-Спорт 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Рух Винники Николаев 0:1 Ингулец
Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка Прикарпатье 4:0 Ингулец Авангард Краматорск 3:1 Ингулец Ингулец 3:1 Мариуполь Балканы 1:2 Ингулец Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 1:2 Днепр-1 Сумы 0:1 Ингулец Мир Горностаевка 0:3 Ингулец Ингулец 1:1 Волынь Агробизнес 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Металлист-1925 Звезда Кропивницкий 2:0 Ингулец Ингулец 4:2 Горняк-Спорт Ингулец 1:0 Колос Ковалёвка Рух Винники 0:1 Ингулец
Заря Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов Ворскла 2:1 Заря Заря 1:1 Динамо Киев
1/8 финала
3 Ингулец
1 Мариуполь
0 Черкащина-Академия
1 Карпаты
0 Горняк Кривой Рог
1 Львов
5 Десна
6 Заря
0 Калуш
3 Днепр-1
1 Черноморец Од
2 Ворскла
3 Шахтёр Донецк
2 Олимпик Донецк
1 Минай
3 Динамо Киев
1/4 финала
6 Ингулец
5 Карпаты
0 Львов
1 Заря
2 Днепр-1
0 Ворскла
5 Шахтёр Донецк
4 Динамо Киев
1/2 финала
2 Ингулец
1 Заря
0 Днепр-1
2 Шахтёр Донецк
Финал
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Чеберко Евгений бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Щедрый Артём из команды Ингулец забивает с точки!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Yevgen Zaporozhets бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Ингулец 2:1 Заря
Ингулец
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Заря
94.6% (139)
1:2 Заря
29.9% (44)
0:2 Заря
27.2% (40)
0:1 Заря
25.2% (37)
1:3 Заря
6.1% (9)
0:3 Заря
3.4% (5)
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