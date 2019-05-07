ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд 2019
Предыдущие игры
Россия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10Португалия (до 17 лет) 2:1 Россия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 3:2 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:2 Португалия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:0 Шотландия (до 17 лет)
Польша (до 17 лет) 2:3 Россия (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет) 4:2 Россия (до 17 лет) Сербия (до 17 лет) 4:1 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Дания (до 17 лет) 1:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 7:1 Грузия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 6:0 Эстония (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Финляндия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:1 Фарерские острова (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:2 Норвегия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:1 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:0 Латвия (до 17 лет) Молдова (до 17 лет) 0:5 Россия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Турция (до 17 лет) Фарерские острова (до 17 лет) 0:4 Венгрия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:2 Франция (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет)
Последние игры между собой
Россия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венгрия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венгрия (до 17 лет)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Португалия (до 17 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Исландия (до 17 лет)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Россия (до 17 лет)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Россия (до 17 лет)
92.6% (87)
Ничья
4.3% (4)
Венгрия (до 17 лет)
3.2% (3)
2:1 Россия (до 17 лет)
37.2% (35)
2:0 Россия (до 17 лет)
25.5% (24)
1:0 Россия (до 17 лет)
13.8% (13)
3:1 Россия (до 17 лет)
5.3% (5)
3:0 Россия (до 17 лет)
4.3% (4)
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