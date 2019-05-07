ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд 2019

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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 17 лет) - Венгрия (до 17 лет) До начала игры, которая состоится 10.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.