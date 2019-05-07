ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд 2019

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Россия (до 17 лет)
 
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Предыдущие игры

Россия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Португалия (до 17 лет) 2:1 Россия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 3:2 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:2 Португалия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:0 Шотландия (до 17 лет)
Польша (до 17 лет) 2:3 Россия (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет) 4:2 Россия (до 17 лет) Сербия (до 17 лет) 4:1 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:3 Голландия (до 17 лет) Дания (до 17 лет) 1:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 7:1 Грузия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 6:0 Эстония (до 17 лет) Исландия (до 17 лет) 2:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 0:1 Финляндия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 3:1 Фарерские острова (до 17 лет) Израиль (до 17 лет) 0:0 Россия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:2 Норвегия (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 2:1 Босния и Герцеговина (до 17 лет) Россия (до 17 лет) 1:0 Латвия (до 17 лет) Молдова (до 17 лет) 0:5 Россия (до 17 лет)
Венгрия (до 17 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Исландия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Португалия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:4 Бельгия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 1:0 Сербия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:0 Литва (до 17 лет) Румыния (до 17 лет) 0:0 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Израиль (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:0 Румыния (до 17 лет) Словения (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Косово (до 17 лет) 1:3 Венгрия (до 17 лет) Голландия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 2:1 Уэльс (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Франция (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 0:1 Турция (до 17 лет) Фарерские острова (до 17 лет) 0:4 Венгрия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет) 1:1 Венгрия (до 17 лет) Венгрия (до 17 лет) 3:2 Франция (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет) 0:1 Венгрия (до 17 лет)

Последние игры между собой

Россия (до 17 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Венгрия (до 17 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 17 лет) 1:2 Венгрия (до 17 лет) ЕВРО (до 17 лет)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 17 лет) - Венгрия (до 17 лет)

    До начала игры, которая состоится 10.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Россия (до 17 лет) - Венгрия (до 17 лет)
    Россия (до 17 лет)
    92.6% (87)
    Ничья
    4.3% (4)
    Венгрия (до 17 лет)
    3.2% (3)
    2:1 Россия (до 17 лет)
    37.2% (35)
    2:0 Россия (до 17 лет)
    25.5% (24)
    1:0 Россия (до 17 лет)
    13.8% (13)
    3:1 Россия (до 17 лет)
    5.3% (5)
    3:0 Россия (до 17 лет)
    4.3% (4)
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