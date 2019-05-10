Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8724
Эсбьерг
0'
1:0
16' Гол
Лунд Оливер
36' Желтая карточка
Лунд Марко
2:0
45' Гол
Клеве Троэльс
49' Желтая карточка
Adrian Petre
3:0
60' Гол
Леувин Рамон
64' Желтая карточка
Лунд Оливер
3:1
71' Гол
Яковенко Юрий
4:1
89' Гол
Клеве Троэльс
90' Желтая карточка
Мадс Фрокьяер-Йенсен
90'+5
13
Грютебуст
Стен
5
Леувин
Рамон
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
4
Лаурсен
Райан
14
Томасен
Йенс
8
Джанус
Драчманн
2
Лунд
Оливер
11
Нильсен
Каспер
9
Кадри
Башким
23
Клеве
Троэльс
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
25
Бринч
Йеппе
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
10
Хольсе
Карло
9
Adrian
Petre
21
Бринк
Марк
Оденсе
3-4-3
Эсбьерг
4-3-3

Ход матча

16'
Лунд Оливер
(Леувин Рамон)
1:0
36'
Лунд Марко
 
45'
Клеве Троэльс
2:0
46'
 
Оти Эммануэль
Бринч Йеппе
49'
 
Adrian Petre
60'
Леувин Рамон
(Нильсен Каспер)
3:0
64'
Лунд Оливер
 
66'
 
Яковенко Юрий
Adrian Petre
71'
3:1
Яковенко Юрий
(Daniel Anyembe)
75'
 
Тигадауини Аднане
Бринк Марк
89'
Клеве Троэльс
(Кадри Башким)
4:1
90'
Alexander Ludwig II
Тверсков Йеппе
 
90'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Клеве Троэльс
 
90'
Греве Матиас
Нильсен Каспер
 
90'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн
Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю
Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эсбьерг 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Эсбьерг Кубок Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании
Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 6:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 7 7 0 0 17 - 3 82
2. Митьюлланд 7 2 2 3 8 - 11 68
3. Оденсе 8 2 3 3 11 - 13 51
4. Эсбьерг 8 3 3 2 7 - 8 50
5. Брондбю 7 1 2 4 8 - 11 43
6. Нордшелланн 7 0 4 3 5 - 10 40
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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