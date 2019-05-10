Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Оденсе
4:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 8724
Эсбьерг
1:0
16' ГолЛунд Оливер
36' Желтая карточкаЛунд Марко
2:0
45' ГолКлеве Троэльс
49' Желтая карточкаAdrian Petre
3:0
60' ГолЛеувин Рамон
64' Желтая карточкаЛунд Оливер
3:1
71' ГолЯковенко Юрий
4:1
89' ГолКлеве Троэльс
90' Желтая карточкаМадс Фрокьяер-Йенсен
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
25
Бринч
Йеппе
10
Хольсе
Карло
21
Бринк
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
-
21 Бринк МаркНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
36'
45'
2:0
49'
60'
3:0
64'
71'
3:1
89'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5Оденсе 3:1 Митьюлланд Копенгаген 4:0 Оденсе Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн
Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю
Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эсбьерг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Оденсе 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 4:2 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Эсбьерг Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 1:3 Оденсе Суперлига Дании Эсбьерг 6:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|7
|7
|0
|0
|17 - 3
|82
|2.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|68
|3.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|51
|4.
|Эсбьерг
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|50
|5.
|Брондбю
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|43
|6.
|Нордшелланн
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|40
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