Швеция: Суперэттан 2019

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ГАИС
0:1
Конец матча
Фрей
0'
0:1
44' Гол
Hjalmar Ekdal
49' Желтая карточка
Вальстрем Эмиль
54' Желтая карточка
Amadeus Soegaard
90' Желтая карточка
Jon Birkfeldt
90'+5
30
Юханссон
Марко
3
August
Wangberg
6
Carl
Nystroem
21
Вальстрем
Эмиль
24
Netinho
II
20
Predrag
Randjelovic
II
7
Marcus
Berg
I
8
Розенквист
Расмус
11
Бом
Карл
14
Ашчерич
Никола
10
Leonard
Pllana
1
Jonas
Olsson
XI
15
Amadeus
Soegaard
2
Marcus
Degerlund
4
Hjalmar
Ekdal
3
Jon
Birkfeldt
8
Mattias
Bouvin
23
Abdul
Halik
Hudu
6
Pedro
Ribeiro
I
7
Слипер
Даниэль
11
Зе
Витор
20
Melvin
Frithzell
ГАИС
4-3-3
Фрей
4-4-2

Ход матча

44'
0:1
Hjalmar Ekdal
(Mattias Bouvin)
49'
Вальстрем Эмиль
 
54'
 
Amadeus Soegaard
63'
 
Kim Skoglund
Pedro Ribeiro I
63'
 
Andre Alsanati
Слипер Даниэль
64'
Niklas Andersen II
Розенквист Расмус
 
69'
Кабаши Ариан
Predrag Randjelovic II
 
82'
 
Luca Gerbino Polo
Зе Витор
90'
 
Jon Birkfeldt

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС
ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС ГАИС 1:2 Хальмстад ГАИС 1:2 Вернаму
Фрей Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей
Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фрей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Фрей 3:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:1 Фрей Суперэттан ГАИС 1:0 Фрей Суперэттан Фрей 0:1 ГАИС Суперэттан
Фрей 1:2 ГАИС Суперэттан ГАИС 2:0 Фрей Суперэттан ГАИС 0:0 Фрей Суперэттан Фрей 1:0 ГАИС Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 6 6 0 0 16 - 4 18
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Браге 6 3 1 2 9 - 4 10
4. Дегерфорс 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Эргрюте ФФ 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
7. ГАИС 7 2 3 2 6 - 8 9
8. Вестерос СК 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Фрей 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Йёнчёпинг 6 2 1 3 10 - 6 7
11. Далкурд 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Треллеборг 6 1 4 1 9 - 9 7
13. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
14. Эстер 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Сюрианска 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Хальмстад 6 1 1 4 5 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Hjalmar Ekdal бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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