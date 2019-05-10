Швеция: Суперэттан 2019
0:1
44' ГолHjalmar Ekdal
49' Желтая карточкаВальстрем Эмиль
54' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
90' Желтая карточкаJon Birkfeldt
24
Netinho
II
11
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Netinho IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кабаши АрианНападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Ход матча
44'
0:1
49'
54'
90'
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =6 -7ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Сюрианска 0:0 ГАИС ГАИС 0:3 Браге Броммапойкарна 1:2 ГАИС
Фрей Последние 20 матчей: +6 =7 -7Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей
Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Фрей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Браге
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|4.
|Дегерфорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Эргрюте ФФ
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|ГАИС
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Вестерос СК
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Фрей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|1
|3
|10 - 6
|7
|11.
|Далкурд
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Треллеборг
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|14.
|Эстер
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Сюрианска
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Хальмстад
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
Загрузка...