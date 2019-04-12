22' Желтая карточкаIgnacio Canuto
40' Желтая карточкаГальмарини Мартин
45' Желтая карточкаCristian Bernardi
84' Желтая карточкаКоласо Николас
87' Желтая карточкаSantiago Pierotti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 КлементеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
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- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
22'
84'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон
Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Хуниор
Тигре Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте 0:0 Тигре
Последние игры между собой
Колон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Тигре: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Колон 0:1 Тигре Примера Колон 1:0 Тигре Примера Тигре 1:0 Колон Примера Колон 3:2 Тигре Примера Тигре 2:2 Колон Примера Колон 1:1 Тигре Примера Тигре 2:1 Колон Примера А Тигре 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Тигре Примера А Тигре 2:2 Колон Примера А Колон 5:1 Тигре Примера А Тигре 2:1 Колон Примера А Колон 2:2 Тигре Примера А Колон 1:2 Тигре Примера А Клаусура
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