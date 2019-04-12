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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Колон
0:0
Второй тайм: 90+'
Тигре
0'
22' Желтая карточка
Ignacio Canuto
40' Желтая карточка
Гальмарини Мартин
45' Желтая карточка
Cristian Bernardi
84' Желтая карточка
Коласо Николас
87' Желтая карточка
Santiago Pierotti
90'+2
1
Леонардо
Буриан
2
Gustavo
Toledo
6
Emanuel
Olivera
15
Damian
Schmidt
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
8
Fernando
Zuqui
28
Эстигаррибия
Марсело
12
Tomas
Chancalay
9
Nicolas
Leguizamon
30
Gabriel
Esparza
23
Gonzalo
Marinelli
8
Гальмарини
Мартин
6
Ignacio
Canuto
3
Nestor
Moiraghi
20
Lucas
Rodriguez
I
11
Дженсон
Лукас
5
Меносси
Лукас
27
Agustin
Cardozo
10
Diego
Morales
9
Гонсалес
Федерико
14
Монтильо
Вальтер
Колон
4-3-3
Тигре
4-4-2

Ход матча

22'
 
Ignacio Canuto
40'
 
Гальмарини Мартин
45'
Cristian Bernardi
 
57'
 
Коласо Николас
Дженсон Лукас
69'
Juan Zurbriggen
Nicolas Leguizamon
 
70'
 
Кавальяро Хуан
Diego Morales
75'
Сукулини Франко
Tomas Chancalay
 
84'
Santiago Pierotti
Эстигаррибия Марсело
 
84'
 
Коласо Николас
85'
 
Alexis Jorge Niz
Гальмарини Мартин
87'
Santiago Pierotti
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон
Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Хуниор
Тигре Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте 0:0 Тигре

Последние игры между собой

Колон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Тигре: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Колон 2:2 Тигре Суперлига Колон 3:1 Тигре Суперлига Колон 2:1 Тигре Примера Тигре 1:4 Колон Примера
Колон 0:1 Тигре Примера Колон 1:0 Тигре Примера Тигре 1:0 Колон Примера Колон 3:2 Тигре Примера Тигре 2:2 Колон Примера Колон 1:1 Тигре Примера Тигре 2:1 Колон Примера А Тигре 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Тигре Примера А Тигре 2:2 Колон Примера А Колон 5:1 Тигре Примера А Тигре 2:1 Колон Примера А Колон 2:2 Тигре Примера А Колон 1:2 Тигре Примера А Клаусура
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Гальмарини Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Игнасио Кануто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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