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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
25' Желтая карточка
Stefano Callegari
83' Красная карточка
Айяла Виктор
0:1
90' Пенальти
Родригес Макси
90'+9
31
Alexis
Arias
I
4
Facundo
Oreja
23
Maximiliano
Angel
Coronel
3
Gonzalo
Piovi
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
30
Maximiliano
Comba
8
Lorenzo
Faravelli
22
Braian
Mansilla
11
Horacio
Tijanovich
17
Уртадо
Хан
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
29
Stefano
Callegari
13
Teodoro
Paredes
20
Leonel
Ferroni
10
Формика
Мауро
31
Jeronimo
Cacciabue
8
Braian
Rivero
7
Леал
Луиш
14
Alexis
Rodrigues
11
Родригес
Макси
Химнасия Ла-Плата
4-1-4-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

25'
 
Stefano Callegari
61'
 
Фигероа Виктор
Леал Луиш
65'
Jesus Vargas
Maximiliano Comba
 
70'
Муссис Франко
Braian Mansilla
 
73'
 
Родригес Денис
Jeronimo Cacciabue
75'
Martin Santiago Silva I
Lorenzo Faravelli
 
83'
Айяла Виктор
 
89'
 
Enzo Cabrera
Alexis Rodrigues
90'
0:1
Родригес Макси

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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