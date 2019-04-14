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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 14'
Индепендьенте
0' 14'
12
Lucas
Abraham
Chavez
26
Matias
Romero
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
17
Franco
Moyano
20
Fausto
Vera
11
Damian
Batallini
10
Alexis
Mac
Allister
27
Ауче
Габриэль
28
Claudio
Spinelli
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
23
Emanuel
Britez
4
Jorge
Figal
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
19
Эрнандес
Пабло
II
7
Martin
Nicolas
Benitez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Индепендьенте
4-3-3

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Тальерес Кордоба Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте
Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
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