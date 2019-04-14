Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 14'
Индепендьенте
24
Elias
Gomez
20
Fausto
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Fausto VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Enzo Ybanez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Тальерес Кордоба Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте
Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 6
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 2
Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
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