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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Тигре
1:2
Первый тайм: 45+'
Колон
0'
0:1
32' Гол
Nicolas Leguizamon
0:2
36' Гол
Cristian Bernardi
1:2
41' Пенальти
Дженсон Лукас
45'+2
23
Gonzalo
Marinelli
17
Матеас
Перез
Гарсия
4
Alexis
Jorge
Niz
3
Nestor
Moiraghi
20
Lucas
Rodriguez
I
22
Jorge
Ortiz
IV
21
Sebastian
Prediger
II
5
Меносси
Лукас
14
Монтильо
Вальтер
11
Дженсон
Лукас
9
Гонсалес
Федерико
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
15
Damian
Schmidt
31
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
5
Фрицлер
Матиас
8
Fernando
Zuqui
28
Эстигаррибия
Марсело
9
Nicolas
Leguizamon
30
Gabriel
Esparza
Тигре
4-3-1-2
Колон
4-4-2

Ход матча

24'
Diego Morales
Sebastian Prediger II
 
32'
0:1
Nicolas Leguizamon
(Alex Vigo)
36'
0:2
Cristian Bernardi
(Nicolas Leguizamon)
41'
Дженсон Лукас
1:2

Предыдущие игры

Тигре Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре
Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Тигре: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Колон 0:0 Тигре Copa de la Superliga Колон 2:2 Тигре Суперлига Колон 3:1 Тигре Суперлига Колон 2:1 Тигре Примера
Тигре 1:4 Колон Примера Колон 0:1 Тигре Примера Колон 1:0 Тигре Примера Тигре 1:0 Колон Примера Колон 3:2 Тигре Примера Тигре 2:2 Колон Примера Колон 1:1 Тигре Примера Тигре 2:1 Колон Примера А Тигре 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Тигре Примера А Тигре 2:2 Колон Примера А Колон 5:1 Тигре Примера А Тигре 2:1 Колон Примера А Колон 2:2 Тигре Примера А Колон 1:2 Тигре Примера А Клаусура
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