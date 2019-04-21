0:1
32' ГолNicolas Leguizamon
0:2
36' ГолCristian Bernardi
1:2
41' ПенальтиДженсон Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
32'
0:1
36'
41'
1:2
Предыдущие игры
Тигре Последние 20 матчей: +8 =6 -6Колон 0:0 Тигре Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре
Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Тигре: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Колон: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Тигре 1:4 Колон Примера Колон 0:1 Тигре Примера Колон 1:0 Тигре Примера Тигре 1:0 Колон Примера Колон 3:2 Тигре Примера Тигре 2:2 Колон Примера Колон 1:1 Тигре Примера Тигре 2:1 Колон Примера А Тигре 3:0 Колон Примера А Колон 1:0 Тигре Примера А Тигре 2:2 Колон Примера А Колон 5:1 Тигре Примера А Тигре 2:1 Колон Примера А Колон 2:2 Тигре Примера А Колон 1:2 Тигре Примера А Клаусура
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