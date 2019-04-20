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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Альдосиви
0:1
Второй тайм: 59'
Росарио Сентраль
0'
0:1
35' Гол
Агирре Йонас
39' Желтая карточка
Javier Iritier
53' Желтая карточка
Jefferson Mena
53' Желтая карточка
Leonardo Gil
59'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
32
Emiliano
Amor
2
Jefferson
Mena
23
Lucas
Villalba
25
Nahuel
Yeri
5
Dardo
Federico
Miloc
29
Federico
Gino
18
Javier
Iritier
11
Cristian
Chavez
I
10
Matias
Pisano
1
Jeremias
Ledesma
4
Gonzalo
Bettini
19
Miguel
Barbieri
32
Facundo
Almada
24
Alfonso
Parot
7
Joaquin
Pereyra
5
Leonardo
Gil
13
Rodrigo
Villagra
11
Агирре
Йонас
34
Maximiliano
Lovera
9
Риано
Клаудио
Альдосиви
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-1-1

Ход матча

35'
0:1
Агирре Йонас
39'
Javier Iritier
 
46'
Ivan Colman
Javier Iritier
 
53'
Jefferson Mena
 
53'
 
Leonardo Gil

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса
Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Годой Крус 2:0 Альдосиви
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Уракан 2:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Бельграно Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Росарио Сентраль: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Copa de la Superliga Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 1:3 Росарио Сентраль Примера
Росарио Сентраль 2:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Примера Б Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Примера Б Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви Националь Б Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Националь Б Альдосиви 0:5 Росарио Сентраль Националь Б
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Jefferson Mena получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Алдосиви делает замену. Javier Iritier уходит с поля, а Ivan Colman выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Агирре Йонас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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