Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 19'
Химнасия Ла-Плата
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Enzo Cabrera
-
-
42 Juan Freytes
-
38 Juan Requena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
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33 Matias Gomez
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Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре
Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо
Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
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