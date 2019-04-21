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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 19'
Химнасия Ла-Плата
0' 19'
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
29
Stefano
Callegari
13
Teodoro
Paredes
20
Leonel
Ferroni
31
Jeronimo
Cacciabue
8
Braian
Rivero
10
Формика
Мауро
44
Francisco
Gonzalez
14
Alexis
Rodrigues
11
Родригес
Макси
31
Alexis
Arias
I
4
Facundo
Oreja
23
Maximiliano
Angel
Coronel
3
Gonzalo
Piovi
25
Лихт
Лукас
8
Lorenzo
Faravelli
7
Муссис
Франко
30
Maximiliano
Comba
11
Horacio
Tijanovich
17
Уртадо
Хан
22
Braian
Mansilla
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре
Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо
Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 4
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 10
Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Copa de la Superliga Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Ньюэллс Олд Бойз 6:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
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