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  3. Аргентина: Copa de la Superliga
Индепендьенте
0:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
1' Желтая карточка
Damian Batallini
29' Желтая карточка
Перес Пабло II
33' Желтая карточка
Домингес Сесильо
25
Кампанья
Мартин
4
Jorge
Figal
2
Франко
Алан
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Санчес-Миньо
Хуан
8
Перес
Пабло
II
5
Доминго
Николас
19
Эрнандес
Пабло
II
29
Francisco
Pizzini
11
Домингес
Сесильо
18
Ромеро
Сильвио
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
17
Franco
Moyano
5
Francis
Mac
Allister
20
Fausto
Vera
26
Matias
Romero
28
Claudio
Spinelli
11
Damian
Batallini
Индепендьенте
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Ход матча

1'
 
Damian Batallini
11'
Emanuel Britez
Jorge Figal
 
29'
Перес Пабло II
 
33'
Домингес Сесильо
 

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль
Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Тальерес Кордоба Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Copa de la Superliga Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Индепендьенте 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Индепендьенте 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:3 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Индепендьенте Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Копа Судамерикана Индепендьенте 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:3 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Домингес Сесильо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Индепендьенте делает замену. Jorge Figal уходит с поля, а Emanuel Britez выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    1'
    Damian Batallini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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