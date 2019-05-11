Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
0:1
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
70' Гол
Rasmus Wiedesheim-Paul
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
24
Mattias
Haakansson
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
15
Ларссон
Петер
21
Бенгтссон
Андреас
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
8
Pontus
Silfver
27
Erik
Ahlstrand
11
Karim
Sadat
10
Гудмундссон
Габриэль
Треллеборг
4-4-2
Хальмстад
4-3-3

Ход матча

59'
 
Rasmus Wiedesheim-Paul
Erik Ahlstrand
66'
Felix Hoerberg
Oscar Johansson I
 
70'
0:1
Rasmus Wiedesheim-Paul
(Edvin Kurtulus)
73'
 
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
77'
Dennis Agyare Antwi
Anton Tideman
 
83'
Перри Небию
Mattias Haakansson
 
90'
 
Бернтссон Александер
Гудмундссон Габриэль

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю
Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад
Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Хальмстад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Хальмстад 1:2 Треллеборг Товарищеские матчи Хальмстад 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 0:0 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Дегерфорс 0:0 7 3 2 2 9 - 6 11
4. Браге 6 3 1 2 9 - 4 10
5. Эргрюте ФФ 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
7. ГАИС 7 2 3 2 6 - 8 9
8. Вестерос СК 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Далкурд 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
10. Фрей 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Йёнчёпинг 6 2 1 3 10 - 6 7
12. Броммапойкарна 0:0 7 2 1 4 8 - 10 7
13. Хальмстад 7 2 1 4 6 - 10 7
14. Треллеборг 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Эстер 6 1 3 2 5 - 6 6
16. Сюрианска 6 1 2 3 8 - 15 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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