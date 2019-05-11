Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
0:1
Конец матча
Хальмстад
0:1
70' ГолRasmus Wiedesheim-Paul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
26 Haris Brkic
-
-
11 Перри Небию
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =7 -12Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю
Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг
Хальмстад Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хальмстад 0:1 Эстер Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Хальмстад 2:2 Сюрианска Браге 2:0 Хальмстад
Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Хальмстад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|0:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Дегерфорс
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|4.
|Браге
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|5.
|Эргрюте ФФ
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|ГАИС
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|8.
|Вестерос СК
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Далкурд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|Фрей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|1
|3
|10 - 6
|7
|12.
|Броммапойкарна
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|13.
|Хальмстад
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|Треллеборг
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Эстер
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Сюрианска
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
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