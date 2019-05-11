Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена Зрители: 4904
Хеккен
0:1
26' ГолЕремеефф Александер
1:1
29' ГолИшервуд Томас
41' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
43' Желтая карточкаПаулиньо II
86' Желтая карточкаGodswill Ekpolo
77
Сандберг
Ноа
22
Тойвио
Йоона
15
Аркивуо
Кари
99
Ясин
Ахмед
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
26'
29'
1:1
43'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 13
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =1 -6Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден
Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|3.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|4.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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