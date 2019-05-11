Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4904
Хеккен
0'
0:1
26' Гол
Еремеефф Александер
1:1
29' Гол
Ишервуд Томас
41' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
43' Желтая карточка
Паулиньо II
86' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
90'+3
16
Молин
Сикстен
20
Ссеванкамбо
Исак
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
2
Петтерссон
Том
3
Теки
Тесфальдет
22
Колкетт
Чарли
13
Фрицсон
Лудвиг
8
Хопкатт
Джейми
28
Marco
Weymans
99
Исламович
Дино
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
15
Аркивуо
Кари
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
Эстерсунд
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

Ход матча

26'
0:1
Еремеефф Александер
(Daleho Irandust)
29'
Ишервуд Томас
(Колкетт Чарли)
1:1
41'
 
Alexander Faltsetas
43'
 
Паулиньо II
63'
Мукииби Рональд
Marco Weymans
 
69'
Амин Реван
Фрицсон Лудвиг
 
69'
 
Люндберг Виктор
Daleho Irandust
77'
Геро Альхаджи
Исламович Дино
 
78'
 
Селик Мерван
Паулиньо II
86'
 
Godswill Ekpolo
90'
 
Adam Andersson II
Godswill Ekpolo

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден
Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Хеккен 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Хеккен 1:3 Эстерсунд Кубок Хеккен 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:5 Хеккен Шведский кубок
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
3. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
4. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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