Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИК
2:2
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
СЯК Сейнайоки
34' Желтая карточкаСингх Хармет
36' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
1:0
44' ГолMarco Bueno
1:1
60' ГолХетемай Мехмет
67' Желтая карточкаJoona Lautamaja
80' Желтая карточкаАлхо Николай
1:2
82' ГолSerge Atakayi
2:2
90' ГолЛаппалайнен Ласси
8
Рафинья
17
Алхо
Николай
10
Marco
Bueno
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marco BuenoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Тарасов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
-
23 Кадио ДидьеЗащитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
-
10 Billy IonsПолузащитник
- Нападающий
-
77 Акофф ДионНападающий
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
34'
36'
44'
1:0
60'
1:1
67'
80'
82'
1:2
90'
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +6 =8 -6ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес
СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
СЯК Сейнайоки: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИК Кубок лиги СЯК Сейнайоки 0:4 ХИК Кубок
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