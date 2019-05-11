Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
ХИК
2:2
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
34' Желтая карточка
Сингх Хармет
36' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
1:0
44' Гол
Marco Bueno
1:1
60' Гол
Хетемай Мехмет
67' Желтая карточка
Joona Lautamaja
80' Желтая карточка
Алхо Николай
1:2
82' Гол
Serge Atakayi
2:2
90' Гол
Лаппалайнен Ласси
90'+6
88
Рудаков
Максим
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
5
О`Шоунесси
Даниэль
17
Алхо
Николай
30
Вахтера
Йонас
6
Сингх
Хармет
27
Kevin
Kouassivi-Benissan
7
Eetu
Vertainen
10
Marco
Bueno
24
Лаппалайнен
Ласси
1
Jesse
Oest
18
Хурме
Яркко
23
Кадио
Дидье
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
58
Хетемай
Мехмет
8
Ерёменко
Сергей
7
Ягуби
Моштаг
28
Serge
Atakayi
9
Батиста
Матеус
11
Олейник
Денис
ХИК
СЯК Сейнайоки

Ход матча

34'
Сингх Хармет
 
36'
 
Ягуби Моштаг
44'
Marco Bueno
1:0
53'
 
Joona Lautamaja
Хурме Яркко
60'
1:1
Хетемай Мехмет
64'
 
Акофф Дион
Батиста Матеус
66'
Тарасов Иван
Тойвомяки Ханри
 
67'
 
Joona Lautamaja
76'
 
Jude Ekow Arthur
Ерёменко Сергей
80'
Алхо Николай
 
82'
1:2
Serge Atakayi
85'
Пейпонен Рони
Вахтера Йонас
 
90'
Лаппалайнен Ласси
2:2

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +6 =8 -6
ВПС 1:1 ХИК ХИК 2:2 Орхус Фремад ХИК 0:0 Ильвес Интер Турку 4:1 ХИК
ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК ХИК 2:1 Интер Турку Слагельс 0:2 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Хиллерёд 1:4 ХИК Лахти 1:4 ХИК ХИК 2:3 Хонка Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 2:2 Мариехамн
СЯК Сейнайоки Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лахти 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 Коккола ПВ ВПС 1:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес
СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК СЯК Сейнайоки 1:1 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:1 Хонка РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СЯК Сейнайоки СЯК Сейнайоки 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС

Последние игры между собой

ХИК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
СЯК Сейнайоки: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 4:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Вейккауслига
СЯК Сейнайоки 0:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 0:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 0:6 ХИК Вейккауслига ХИК 6:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 0:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК Кубок СЯК Сейнайоки 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:2 ХИК Вейккауслига СЯК Сейнайоки 2:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига ХИК 1:0 СЯК Сейнайоки Вейккауслига СЯК Сейнайоки 1:0 ХИК Кубок лиги СЯК Сейнайоки 0:4 ХИК Кубок
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Marco Bueno бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Сингх Хармет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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