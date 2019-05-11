Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
КФУМ
0'
0:1
5' Гол
Lars Olden Larsen
9' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
35'
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотланд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
5
Фредриксен
Ульрик
Росет
Мартин-Уве
7
Шульц
Эрик
8
Биркелунд
Ейрик
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
14
Риндарёй
Уле
25
Alioune
Ndour
18
Хеуген
Сигурд
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
31
Брикс
Кристиан
18
Эбю
Олав
8
Сортевик
Стиан
21
Tore
Andre
Soeraas
11
Moses
Mawa
9
Abdul-Basit
Agouda
26
Lars
Olden
Larsen
Согндаль
4-4-2
КФУМ
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Lars Olden Larsen
9'
Стейринг Пер-Магнус
 

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс
Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =4 -3
КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра
Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ КФУМ 2:0 Нардо Хьельсос 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Флеккерёй Скейд 2:3 КФУМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. КФУМ 1:0 7 4 1 2 12 - 6 13
3. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
4. Улленсакер-Киса 6 3 1 2 15 - 7 10
5. Старт 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Рёуфосс 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Санднес 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 4 - 2 9
9. Скейд 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
11. Ерв 5 1 3 1 5 - 8 6
12. Хам-Кам 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Согндаль 0:1 7 1 2 4 7 - 12 5
14. Нутодден 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Стрёммен 6 0 4 2 2 - 7 4
16. Тромсдален 5 0 1 4 4 - 18 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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