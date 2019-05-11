Норвегия: Первый дивизион 2019
Согндаль
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Фоссхауган Кампус
КФУМ
0:1
5' ГолLars Olden Larsen
9' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
14
Риндарёй
Уле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Риндарёй УлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
5'
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс
Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра
КФУМ Последние 20 матчей: +13 =4 -3КФУМ 5:0 Ерв Норстранд 0:1 КФУМ Санднес 2:3 КФУМ КФУМ 2:1 Нест-Сотра
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|КФУМ
|1:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|4.
|Улленсакер-Киса
|6
|3
|1
|2
|15 - 7
|10
|5.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Рёуфосс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Санднес
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Скейд
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Ерв
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|12.
|Хам-Кам
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|13.
|Согндаль
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|14.
|Нутодден
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Стрёммен
|6
|0
|4
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|1
|4
|4 - 18
|1
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