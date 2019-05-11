Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Guldfaageln Arena
Хельсинборг
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
95
Emaxwell
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Бойсен ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =7 -3Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|3.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|4.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
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