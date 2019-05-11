Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Хельсинборг
0' 2'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
9
Содерквист
Манс
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
11
Эль-Кабир
Мустафа
95
Emaxwell
25
Kalle
Joelsson
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
6
Андреас
Ландгрен
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
20
Вандерсон
ду
Карму
Кальмар
3-5-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Кальмар 1:1 Эстерсунд Эребру 1:1 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Кальмар 1:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Кубок
Хельсинборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Кальмар Товарищеские матчи Хельсинборг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Кальмар Шведский кубок Кальмар 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
3. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
4. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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