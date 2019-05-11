Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Тунаваллен
Фалькенберг
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
20
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|3.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|4.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|5.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|6.
|Юргорден
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|8.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Сундсвалль
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|10.
|Хельсинборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Кальмар
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|13.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|14.
|Эребру
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|16.
|Фалькенберг
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
Загрузка...