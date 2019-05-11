Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Фалькенберг
0' 5'
91
Левченко
Игорь
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
9
Авдич
Денни
16
Samuel
Nnamani
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
24
Веде
Антон
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
20
Чибуйке
Джон
АФК Эскильстуна
3-4-3
Фалькенберг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
3. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
4. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
5. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
6. Юргорден 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
8. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Сундсвалль 7 2 2 3 11 - 11 8
10. Хельсинборг 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
12. Кальмар 7 1 5 1 8 - 9 8
13. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Эребру 7 1 2 4 8 - 14 5
15. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
16. Фалькенберг 7 1 1 5 8 - 15 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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