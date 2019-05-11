Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
ДАК
3:4
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
0:1
1' Гол
Шпехар Дино
0:2
13' Гол
Шпехар Дино
1:2
18' Гол
Вида Кристофер
35' Желтая карточка
Баэс Альдо
1:3
43' Гол
Лачны Милош
55' Желтая карточка
Михалик Любомир
2:3
56' Пенальти
Дэвис Эрик
71' Желтая карточка
Шатка Любомир
75' Желтая карточка
Чмелик Лукаш
2:4
90' Гол
Lubomir Ulrich
3:4
90' Гол
Вида Кристофер
90' Желтая карточка
Сус Мартин
90'+7
1
Куч
Томаш
82
Блэкмэн
Сезар
5
Tomas
Huk
37
Шатка
Любомир
31
Дэвис
Эрик
24
Christian
Herc
66
Martin
Bednar
II
4
Ронен
Коннор
10
Вида
Кристофер
29
Marko
Divkovic
45
Чмелик
Лукаш
31
David
Samuel
Nwolokor
44
Сус
Мартин
6
Михалик
Любомир
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
7
Баэс
Альдо
8
Rudolf
Bilas
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
ДАК
4-3-3
Середь
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Шпехар Дино
13'
0:2
Шпехар Дино
18'
Вида Кристофер
1:2
35'
 
Баэс Альдо
43'
1:3
Лачны Милош
46'
Кальмар Жолт
Christian Herc
 
46'
Вида Мате
Martin Bednar II
 
55'
 
Михалик Любомир
56'
Дэвис Эрик
2:3
66'
 
Filip Pankarican
Лачны Милош
71'
Шатка Любомир
 
75'
Чмелик Лукаш
 
77'
 
Lubomir Ulrich
Alex Ivan
81'
Беленький Станислав
Блэкмэн Сезар
 
81'
 
Bankole Adekuoroye
Баэс Альдо
90'
2:4
Lubomir Ulrich
90'
Вида Кристофер
3:4
90'
 
Сус Мартин

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК
ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург Эсбьерг 0:0 ДАК Середь 0:1 ДАК Жилина 2:2 ДАК ДАК 0:0 Тренчин Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 2:1 ДАК Сеница 5:1 ДАК
Середь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК
Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь

Последние игры между собой

ДАК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Середь 0:5 ДАК Суперлига Середь 0:1 ДАК Суперлига ДАК 5:0 Середь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 6 0 2 25 - 11 76
2. ДАК 8 5 1 2 16 - 9 60
3. Ружомберок 8 5 2 1 13 - 7 53
4. Жилина 8 1 1 6 10 - 17 48
5. Земплин 8 2 1 5 7 - 17 39
6. Середь 8 2 1 5 9 - 19 38
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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