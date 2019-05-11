Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
0:1
1' ГолШпехар Дино
0:2
13' ГолШпехар Дино
1:2
18' ГолВида Кристофер
35' Желтая карточкаБаэс Альдо
1:3
43' ГолЛачны Милош
55' Желтая карточкаМихалик Любомир
2:3
56' ПенальтиДэвис Эрик
71' Желтая карточкаШатка Любомир
75' Желтая карточкаЧмелик Лукаш
2:4
90' ГолLubomir Ulrich
3:4
90' ГолВида Кристофер
90' Желтая карточкаСус Мартин
31
Дэвис
Эрик
45
Чмелик
Лукаш
44
Сус
Мартин
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Чмелик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Вида МатеПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноПолузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
Ход матча
1'
0:1
13'
0:2
18'
1:2
35'
43'
1:3
55'
56'
2:3
71'
75'
90'
2:4
90'
3:4
90'
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК
Середь Последние 20 матчей: +6 =4 -10Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК
Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь
Последние игры между собой
ДАК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|0
|2
|25 - 11
|76
|2.
|ДАК
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|60
|3.
|Ружомберок
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|53
|4.
|Жилина
|8
|1
|1
|6
|10 - 17
|48
|5.
|Земплин
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|39
|6.
|Середь
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|38
Загрузка...