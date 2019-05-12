Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Десна
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Олимпик Донецк
0' 15'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
7
Огиря
Владислав
90
Богданов
Андрей
89
Волков
Александр
19
Фаворов
Артём
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
1
Крынский
Владимир
97
Клименчук
Егор
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
74
Снурницин
Игорь
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
33
Andrii
Kravchuk
9
Гай
Алексей
7
Сондей
Иван
77
Дегтярёв
Максим
25
Matar
Dieye
Десна
Олимпик Донецк

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты
Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Олимпик Донецк 0:2 Десна Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 1:2 Олимпик Донецк Первая лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 28 23 4 1 64 - 10 73
2. Динамо Киев Заявка 28 19 5 4 47 - 15 62
3. Александрия Заявка 28 14 6 8 37 - 27 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 28 10 9 9 35 - 29 39
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 0:0 Заявка 28 10 6 12 32 - 34 36
2. Ворскла Заявка 27 10 4 13 24 - 38 34
3. Олимпик Донецк 0:0 Заявка 28 6 11 11 32 - 39 29
4. Черноморец Од 1:0 Заявка 27 6 6 15 20 - 41 24
5. Арсенал-Киев 0:1 Заявка 28 7 3 18 20 - 47 24
6. Карпаты Заявка 26 5 7 14 33 - 44 22
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Олимпик Донецк
Десна
56.3% (85)
Ничья
33.1% (50)
Олимпик Донецк
10.6% (16)
1:0 Десна
27.2% (41)
1:1 Ничья
25.2% (38)
2:1 Десна
23.8% (36)
0:0 Ничья
6.6% (10)
1:2 Олимпик Донецк
4% (6)
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