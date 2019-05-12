Украина: Премьер-лига 2018-2019
Десна
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Олимпик Донецк
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +7 =4 -9Десна 2:4 Черноморец Од Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты
Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =7 -9Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|28
|23
|4
|1
|64 - 10
|73
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|47 - 15
|62
|3.
|Александрия
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|37 - 27
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|0:0 Заявка
|28
|10
|6
|12
|32 - 34
|36
|2.
|Ворскла
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|24 - 38
|34
|3.
|Олимпик Донецк
|0:0 Заявка
|28
|6
|11
|11
|32 - 39
|29
|4.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|27
|6
|6
|15
|20 - 41
|24
|5.
|Арсенал-Киев
|0:1 Заявка
|28
|7
|3
|18
|20 - 47
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|33 - 44
|22
Десна
56.3% (85)
Ничья
33.1% (50)
Олимпик Донецк
10.6% (16)
1:0 Десна
27.2% (41)
1:1 Ничья
25.2% (38)
2:1 Десна
23.8% (36)
0:0 Ничья
6.6% (10)
1:2 Олимпик Донецк
4% (6)
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