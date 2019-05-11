Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
2:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Адмира
1:0
5' ГолSamuel Gouet
1:1
7' ГолШмидт Патрик
10' Желтая карточкаMarcus Maier
1:2
13' Гол в свои воротаАндерсон Оливейра
29' Желтая карточкаPascal Petlach
36' Желтая карточкаEmanuel Aiwu
65' Желтая карточкаПуш Коля
65' Желтая карточкаЦех Бенедикт
2:2
68' ГолАндерсон Оливейра
68' Желтая карточкаWilhelm Vorsager
89' Желтая карточкаТот Даниэль
23
Цех
Бенедикт
19
Карич
Эмир
10
Тот
Даниэль
22
Marcus
Maier
31
Пуш
Коля
16
Шмидт
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Губари ШеркоНападающий
-
14 Brian Mwila
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Нападающий
-
16 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Нападающий
-
-
27 Emanuel Aiwu
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
Ход матча
5'
1:0
7'
1:1
10'
13'
29'
36'
65'
65'
68'
68'
89'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =8 -6Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена
Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: +9 =6 -5Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Wiener SK
Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Альтах Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|32
|2.
|Маттерсбург
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|25
|3.
|Альтах
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|22
|4.
|Адмира
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|19
|5.
|Хартберг
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|19
|6.
|Ваккер Инсбрук
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|17
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