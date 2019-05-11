Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
2:2
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
5' Гол
Samuel Gouet
1:1
7' Гол
Шмидт Патрик
10' Желтая карточка
Marcus Maier
1:2
13' Гол в свои ворота
Андерсон Оливейра
29' Желтая карточка
Pascal Petlach
36' Желтая карточка
Emanuel Aiwu
65' Желтая карточка
Пуш Коля
65' Желтая карточка
Цех Бенедикт
2:2
68' Гол
Андерсон Оливейра
68' Желтая карточка
Wilhelm Vorsager
89' Желтая карточка
Тот Даниэль
90'+4
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
23
Цех
Бенедикт
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
11
Майлингер
Марко
4
Samuel
Gouet
21
Писингер
Симон
16
Шрайнер
Эммануэль
9
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
1
Ляйтнер
Андреас
8
Цвиршиц
Штефан
23
Pascal
Petlach
4
Sebastian
Bauer
3
Milos
Spasic
19
Wilhelm
Vorsager
10
Тот
Даниэль
22
Marcus
Maier
31
Пуш
Коля
9
Sasa
Kalajdzic
16
Шмидт
Патрик
Альтах
4-4-2
Адмира
4-3-1-2

Ход матча

5'
Samuel Gouet
(Майлингер Марко)
1:0
7'
1:1
Шмидт Патрик
(Пуш Коля)
10'
 
Marcus Maier
13'
1:2
Андерсон Оливейра
24'
 
Emanuel Aiwu
Цвиршиц Штефан
29'
 
Pascal Petlach
36'
 
Emanuel Aiwu
65'
 
Пуш Коля
65'
Цех Бенедикт
 
67'
Добрас Кристиан
Гебауэр Кристиан
 
68'
Андерсон Оливейра
(Цвишенбруггер Ян)
2:2
68'
 
Wilhelm Vorsager
80'
 
Seth Paintsil
Пуш Коля
89'
 
Тот Даниэль
90'
 
Бакыш Синан
Шмидт Патрик

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена
Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах
Адмира Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Парндорф 1:1 Адмира Адмира 0:4 Эбрайхсдорф Адмира 3:4 Рапид Вена Адмира 4:0 Wiener SK
Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Адмира 2:1 Хартберг Штадлау 3:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Адмира 1:1 Альтах Маттерсбург-2 1:3 Адмира Адмира 0:0 Леобендорф Рапид Вена 3:0 Адмира Трайскирхен 1:3 Адмира Вольфсбергер 2:2 Адмира Адмира 1:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Брюк/Лейта 1:2 Адмира Альтах 0:1 Адмира

Последние игры между собой

Альтах: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Адмира: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Альтах Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 8 6 1 1 21 - 12 32
2. Маттерсбург 8 3 2 3 12 - 8 25
3. Альтах 8 3 4 1 13 - 10 22
4. Адмира 8 2 3 3 12 - 15 19
5. Хартберг 8 2 0 6 9 - 17 19
6. Ваккер Инсбрук 8 3 0 5 9 - 14 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Emanuel Aiwu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Pascal Petlach получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Адмира делает замену. Цвиршиц Штефан уходит с поля, а Emanuel Aiwu выходит на его замену.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Anderson уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    10'
    Marcus Maier получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Шмидт Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Samuel Gouet бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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