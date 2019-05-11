Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Земплин
0:3
Конец матча
Стадион: Жемплин
Ружомберок
9' Желтая карточкаMatej Madlenak
30' Желтая карточкаГаррийо Хосе
0:1
31' ПенальтиКесе Кристи
36' Желтая карточкаГрич Якуб
0:2
53' ГолГерец Штефан
0:3
83' ГолГал-Андрезли Петер
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
46
Denis
Petro
79
Til
Mavretic
10
Жофчак
Игор
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
-
46 Denis PetroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Til MavreticПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Бещад ГерардВратарь
- Нападающий
-
20 Sadam Sulley
-
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas Bobcek
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
Ход матча
30'
31'
0:1
36'
53'
0:2
83'
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +10 =4 -6Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина
Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин
Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок
Последние игры между собой
Земплин: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|0
|2
|25 - 11
|76
|2.
|ДАК
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|60
|3.
|Ружомберок
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|53
|4.
|Жилина
|8
|1
|1
|6
|10 - 17
|48
|5.
|Земплин
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|39
|6.
|Середь
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|38
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