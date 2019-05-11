Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Земплин
0:3
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
9' Желтая карточка
Matej Madlenak
30' Желтая карточка
Гаррийо Хосе
0:1
31' Пенальти
Кесе Кристи
36' Желтая карточка
Грич Якуб
0:2
53' Гол
Герец Штефан
0:3
83' Гол
Гал-Андрезли Петер
90'+3
22
Matus
Kira
32
Dominik
Spiriak
8
Грич
Якуб
21
Гаррийо
Хосе
46
Denis
Petro
12
Jozef
Simon
Turik
17
Диарра
Шейк
III
79
Til
Mavretic
10
Жофчак
Игор
9
Peter
Kolesar
45
Захаркив
Юрий
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
13
Matej
Madlenak
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
20
Костадинов
Тихомир
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
Земплин
4-1-4-1
Ружомберок
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Matej Madlenak
30'
Гаррийо Хосе
 
31'
0:1
Кесе Кристи
36'
Грич Якуб
 
46'
Alejandro Mitrano
Гаррийо Хосе
 
53'
0:2
Герец Штефан
58'
Тункара Мамаду
Захаркив Юрий
 
68'
Christos Kountouriotis
Denis Petro
 
80'
 
Matus Kmet
Костадинов Тихомир
83'
0:3
Гал-Андрезли Петер
87'
 
Единак Виктор
Гал-Андрезли Петер
90'
 
Tomas Bobcek
Герец Штефан

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина
Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин
Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок

Последние игры между собой

Земплин: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 0
Ружомберок 1:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 6 0 2 25 - 11 76
2. ДАК 8 5 1 2 16 - 9 60
3. Ружомберок 8 5 2 1 13 - 7 53
4. Жилина 8 1 1 6 10 - 17 48
5. Земплин 8 2 1 5 7 - 17 39
6. Середь 8 2 1 5 9 - 19 38
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кесе Кристи из команды Ружомберок забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Гаррийо Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Matej Madlenak получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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