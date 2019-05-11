Украина: Премьер-лига 2018-2019
Мариуполь
2:0
Конец матча
Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
Львов
4' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
39' Желтая карточкаВисенте Родригес
50' Желтая карточкаЗубков Александр
51' Желтая карточкаМарта Пимента
55' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
67' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
1:0
74' ГолПихалёнок Александр
85' Желтая карточкаБыков Алексей
85' Желтая карточкаДуарте Бруно
2:0
90' ГолЗубков Александр
86
Фомин
Руслан
11
Пернамбуко
10
Липе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Путрия ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ПернамбукоПолузащитник
-
10 ЛипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 ШинаПолузащитник
-
16 АлвароПолузащитник
-
4 КадинаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Блавацкий Богдан
Ход матча
39'
50'
51'
55'
67'
74'
85'
85'
90'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия
Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|62 - 9
|70
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|46 - 14
|61
|3.
|Александрия
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|36 - 25
|48
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|31 - 39
|39
|5.
|Заря
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|34 - 28
|38
|6.
|Львов
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|32 - 34
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|24 - 38
|34
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|27
|7
|3
|17
|20 - 46
|24
|5.
|Карпаты
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|33 - 44
|22
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|19 - 41
|21
Мариуполь
75.6% (118)
Ничья
19.2% (30)
Львов
5.1% (8)
1:0 Мариуполь
39.7% (62)
2:1 Мариуполь
30.1% (47)
1:1 Ничья
11.5% (18)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:0 Мариуполь
3.2% (5)
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