Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Мариуполь
2:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
4' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
39' Желтая карточка
Висенте Родригес
50' Желтая карточка
Зубков Александр
51' Желтая карточка
Марта Пимента
55' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
67' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
1:0
74' Гол
Пихалёнок Александр
85' Желтая карточка
Быков Алексей
85' Желтая карточка
Дуарте Бруно
2:0
90' Гол
Зубков Александр
90'+6
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
22
Зубков
Александр
9
Мишнёв
Дмитрий
99
Вакула
Владислав
86
Фомин
Руслан
23
Сарнавский
Богдан
32
Висенте
Родригес
3
Адамюк
Владимир
33
Борзенко
Сергей
13
Насонов
Александр
74
Марта
Пимента
11
Пернамбуко
10
Липе
96
Рафаэль
да
Сильва
6
Педро
Витор
9
Дуарте
Бруно
Мариуполь
Львов

Ход матча

4'
Игнатенко Даниил
 
39'
 
Висенте Родригес
46'
 
Парамонов Вадим
Висенте Родригес
50'
Зубков Александр
 
51'
 
Марта Пимента
55'
Мишнёв Дмитрий
 
59'
 
Приймак Владислав
Марта Пимента
67'
Чоботенко Сергей
 
68'
 
Шина
Рафаэль да Сильва
70'
Сикан Даниил
Вакула Владислав
 
74'
Пихалёнок Александр
(Сикан Даниил)
1:0
79'
Горбунов Сергей Олегович
Фомин Руслан
 
85'
Быков Алексей
 
85'
 
Дуарте Бруно
87'
Тищенко Игорь
Кирюханцев Игорь
 
90'
Зубков Александр
(Мишнёв Дмитрий)
2:0

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Заря 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Львов 2:3 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев
Львов Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шахтёр Донецк 5:0 Львов Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия
Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига
Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 22 4 1 62 - 9 70
2. Динамо Киев Заявка 27 19 4 4 46 - 14 61
3. Александрия Заявка 27 14 6 7 36 - 25 48
4. Мариуполь Заявка 28 11 6 11 31 - 39 39
5. Заря Заявка 27 10 8 9 34 - 28 38
6. Львов Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 27 10 5 12 32 - 34 35
2. Ворскла Заявка 27 10 4 13 24 - 38 34
3. Олимпик Донецк Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
4. Арсенал-Киев Заявка 27 7 3 17 20 - 46 24
5. Карпаты Заявка 26 5 7 14 33 - 44 22
6. Черноморец Од Заявка 26 5 6 15 19 - 41 21
Новости матча
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Vicente получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:0 Львов
Мариуполь
75.6% (118)
Ничья
19.2% (30)
Львов
5.1% (8)
1:0 Мариуполь
39.7% (62)
2:1 Мариуполь
30.1% (47)
1:1 Ничья
11.5% (18)
0:0 Ничья
4.5% (7)
2:0 Мариуполь
3.2% (5)
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