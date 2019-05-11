США: МЛС 2019
Цинциннати
2:1
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Монреаль Импакт
1:0
7' ГолAllan Cruz
47' Желтая карточкаАзира Майкл
2:0
62' ГолЭйлаш Фатей
2:1
75' ГолОквонкво Орджи
87' Желтая карточкаСанья Бакари
32
Хойт
Джастин
15
Allan
Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Allan CruzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yoann Damet
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Нападающий
-
19 Omar BrowneНападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ken Krolicki
-
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
7'
1:0
47'
62'
2:0
75'
87'
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт
Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Торонто
|1:2
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|9.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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