США: МЛС 2019

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Цинциннати
2:1
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
1:0
7' Гол
Allan Cruz
47' Желтая карточка
Азира Майкл
2:0
62' Гол
Эйлаш Фатей
2:1
75' Гол
Оквонкво Орджи
87' Желтая карточка
Санья Бакари
90'+7
18
Spencer
Richey
17
Депланье
Матье
32
Хойт
Джастин
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
6
Бертоне
Леонардо
8
Victor
Ulloa
24
Frankie
Amaya
7
Лама
Ролан
11
Мэттокс
Даррен
15
Allan
Cruz
1
Буш
Ивен
15
Zachary
Brault-Guillard
5
Диалло
Закария
4
Rudy
Camacho
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
28
Shamit
Shome
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
19
Omar
Browne
Цинциннати
4-3-3
Монреаль Импакт
5-3-2

Ход матча

7'
Allan Cruz
(Мэттокс Даррен)
1:0
47'
 
Азира Майкл
59'
Эйлаш Фатей
Frankie Amaya
 
62'
Эйлаш Фатей
(Лама Ролан)
2:0
63'
 
Оквонкво Орджи
Азира Майкл
71'
 
Санья Бакари
Zachary Brault-Guillard
74'
Ледесма Эммануэль
Лама Ролан
 
75'
2:1
Оквонкво Орджи
(Maximiliano Nicolas Urruti)
75'
 
Anthony Jackson-Hamel
Райтала Юкка
81'
Kekuta Manneh
Allan Cruz
 
87'
 
Санья Бакари

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Цинциннати Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт
Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Торонто 1:2 10 5 1 4 22 - 17 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
9. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 12 7 2 3 18 - 14 23
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Allan Cruz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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