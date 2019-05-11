Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Германнштадт
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
Конкордия Кьяжна
19' Желтая карточкаРопотан Адриан
1:0
33' ГолStefan Blanaru
60' Желтая карточкаAndrei Marc
65' Желтая карточкаTiberiu Serediuc
68' Желтая карточкаЯзвич Филип
17
Daniel
Tatar
11
Язвич
Филип
73
Andrei
Marc
96
Andrei
Radu
88
Мусса
Софьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Daniel TatarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язвич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Лендрич ИванНападающий
-
12 Toma Niga
-
Главный тренер: Vasile Miriuta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
- Защитник
-
96 Andrei RaduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мусса СофьенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Andrei Paliu
-
22 Nivaldo III
-
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
Ход матча
19'
33'
1:0
60'
65'
68'
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: +5 =5 -10Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт
Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Астра 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Стяуа 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:2 Германнштадт Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Германнштадт
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши
Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|38
|2.
|Динамо Бухарест
|9
|7
|0
|2
|14 - 6
|37
|3.
|Ботошани
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|29
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|25
|5.
|Волунтари
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|23
|6.
|Германнштадт
|1:0
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|22
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|21
|8.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 13
|16
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