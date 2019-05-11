Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Германнштадт
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Конкордия Кьяжна
0'
19' Желтая карточка
Ропотан Адриан
1:0
33' Гол
Stefan Blanaru
60' Желтая карточка
Andrei Marc
65' Желтая карточка
Tiberiu Serediuc
68' Желтая карточка
Язвич Филип
71'
1
Catalin
Cabuz
71
Мэцел
Александру
30
Дандя
Александру
5
Razvan
Dalbea
4
Ionut
Stoica
17
Daniel
Tatar
92
Оффенбахер
Даниэль
44
Lucian
Dumitriu
11
Язвич
Филип
77
Tiberiu
Serediuc
89
Stefan
Blanaru
99
Рымничану
Виктор
20
Бэрбояну
Штефан
73
Andrei
Marc
23
Бентаиба
Кадамуро
96
Andrei
Radu
8
Razvan
Gradinaru
44
Ропотан
Адриан
13
Кутрумпис
Гиоргос
7
Иванович
Петре
10
Thaer
Fayed
Bawab
88
Мусса
Софьен
Германнштадт
Конкордия Кьяжна

Ход матча

19'
 
Ропотан Адриан
33'
Stefan Blanaru
1:0
45'
 
Горобцов Николас
Кутрумпис Гиоргос
60'
 
Andrei Marc
61'
 
Кристеску Мариан
Razvan Gradinaru
65'
Tiberiu Serediuc
 
66'
Sergiu Popovici
Tiberiu Serediuc
 
68'
Язвич Филип
 

Предыдущие игры

Германнштадт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт
Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Астра 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Стяуа 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:2 Германнштадт Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Германнштадт
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши
Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна

Последние игры между собой

Германнштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Лига 1 Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 9 7 1 1 16 - 6 38
2. Динамо Бухарест 9 7 0 2 14 - 6 37
3. Ботошани 9 3 2 4 10 - 9 29
4. CSM Politehnica Iasi 8 2 2 4 5 - 10 25
5. Волунтари 9 3 3 3 10 - 10 23
6. Германнштадт 1:0 9 1 3 5 5 - 13 22
7. Дунэря Кэлэраши 8 2 3 3 5 - 9 21
8. Конкордия Кьяжна 0:1 9 1 4 4 11 - 13 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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