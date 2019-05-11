Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

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  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
1:5
Конец матча

Стадион:
Стяуа
0'
4' Желтая карточка
Карницкий Александр
0:1
6' Гол
Хора Иоан
0:2
10' Гол
Mihai Roman IV
20' Желтая карточка
Bryan Nouvier
31' Желтая карточка
Сато Дайсуке
0:3
46' Гол
Коман Флоринел
0:4
50' Гол
Коман Флоринел
65' Желтая карточка
Виера Усман
66' Желтая карточка
Филип Лучан
1:4
74' Гол
Joseph Mensah II
1:5
80' Пенальти
Русеску Раул
90'+3
95
Csongor
Fejer
2
Gabriel
Moura
3
Виера
Усман
5
Igor
Jovanovic
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
14
Карницкий
Александр
9
Bryan
Nouvier
10
Тандия
Ибраима
96
Florin
Stefan
21
Yasin
Hamed
34
Бэлгрэдян
Кристиан
20
Бензар
Ромарио
17
Iulian
Cristea
4
Бэлаша
Михай
13
Жуниор
Мораис
10
Тэнасе
Флорин
8
Филип
Лучан
28
Mihai
Roman
IV
98
Ман
Деннис
7
Коман
Флоринел
21
Хора
Иоан
Сепси
Стяуа

Ход матча

4'
Карницкий Александр
 
6'
0:1
Хора Иоан
(Коман Флоринел)
10'
0:2
Mihai Roman IV
(Хора Иоан)
20'
Bryan Nouvier
 
31'
Сато Дайсуке
 
46'
0:3
Коман Флоринел
(Тэнасе Флорин)
50'
0:4
Коман Флоринел
(Жуниор Мораис)
53'
 
Olimpiu Morutan
Жуниор Мораис
53'
Joseph Mensah II
Bryan Nouvier
 
57'
 
Тейшейра Андраде
Тэнасе Флорин
65'
Виера Усман
 
66'
 
Филип Лучан
70'
Ходнодь Оттило
Yasin Hamed
 
73'
 
Русеску Раул
Хора Иоан
74'
Joseph Mensah II
1:4
80'
1:5
Русеску Раул
83'
Calin Popescu
Florin Stefan
 

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра
Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси
Стяуа Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа
Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Сепси 4:2 Стяуа Стяуа 2:1 Газ Метан Mедиаш КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Стяуа: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Стяуа 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 4:2 Стяуа Первая лига Стяуа 2:0 Сепси Первая лига Стяуа 2:0 Сепси Лига 1
Сепси 0:4 Стяуа Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 8 6 2 0 14 - 3 47
2. Стяуа 9 6 2 1 17 - 6 45
3. Университатя Крайова 8 4 1 3 7 - 7 36
4. Вииторул Констанца 8 4 2 2 13 - 9 33
5. Астра 8 1 0 7 3 - 15 24
6. Сепси 9 0 1 8 3 - 17 20
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Карницкий Александр из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Тандия Ибраима из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 45'
    Сепси начинает контратаку
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Офсайд
    44'
    Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
  • 44'
    Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
  • 44'
    Bryan Nouvier мяч отрикошетил от ворот
  • 44'
    Gabriel Moura из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 44'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 40'
    Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 38'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа делает неудачный навес.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Gabriel Moura из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Жуниор Мораис
  • 37'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Филип Лучан из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Florin Stefan пострадал.
  • Офсайд
    35'
    Yasin Hamed из команды Сепси в офсайде
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Карницкий Александр
  • 34'
    Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Хора Иоан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Карницкий Александр
  • 33'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 32'
    Тэнасе Флорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    31'
    Сато Дайсуке получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Сато Дайсуке из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
  • 30'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 30'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Iulian Cristea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Бэлгрэдян Кристиан пострадал.
  • 27'
    Сато Дайсуке из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Велев Стефан из команды Сепси сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 27'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 27'
    Тандия Ибраима из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 26'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 25'
    После дальнего удара, который нанес Bryan Nouvier мяч отбит вратарем
  • 25'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 24'
    Сепси контролирует мяч.
  • 24'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
  • 23'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Iulian Cristea из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Yasin Hamed пострадал.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 21'
    Велев Стефан из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • Желтая карточка
    20'
    Bryan Nouvier получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Bryan Nouvier грубо играет против соперника. Пострадал Коман Флоринел
  • 19'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Ман Деннис из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Виера Усман пострадал.
  • 16'
    Csongor Fejer взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Стяуа имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 15'
    ШАНС! Жуниор Мораис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
  • 14'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 14'
    Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 12'
    Михай Роман нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 12'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 11'
    Коман Флоринел из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 10'
    Хора Иоан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Михай Роман изменил счет на табло!
  • 10'
    Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 9'
    Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 8'
    Жуниор Мораис из команды Стяуа делает неудачный навес.
  • 8'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 7'
    Михай Роман не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Коман Флоринел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хора Иоан изменил счет на табло!
  • 6'
    Коман Флоринел из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 5'
    Бензар Ромарио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Желтая карточка
    4'
    Карницкий Александр получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    4'
    Безумный фол. Карницкий Александр грубо играет против соперника. Пострадал Хора Иоан
  • 3'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Florin Stefan из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
  • 2'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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