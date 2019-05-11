Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
1:5
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Стяуа
4' Желтая карточкаКарницкий Александр
0:1
6' ГолХора Иоан
0:2
10' ГолMihai Roman IV
20' Желтая карточкаBryan Nouvier
31' Желтая карточкаСато Дайсуке
0:3
46' ГолКоман Флоринел
0:4
50' ГолКоман Флоринел
65' Желтая карточкаВиера Усман
66' Желтая карточкаФилип Лучан
1:4
74' ГолJoseph Mensah II
1:5
80' ПенальтиРусеску Раул
11
Сато
Дайсуке
77
Велев
Стефан
21
Yasin
Hamed
98
Ман
Деннис
21
Хора
Иоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сато ДайсукеЗащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Yasin HamedНападающий
- Запасные игроки
-
20 Омар АбудЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marin Barbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
27 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Русеску РаулНападающий
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
Ход матча
6'
0:1
10'
0:2
20'
31'
46'
0:3
50'
0:4
65'
66'
74'
1:4
80'
1:5
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +4 =3 -13Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра
Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси
Стяуа Последние 20 матчей: +11 =6 -3Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа
Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Сепси 4:2 Стяуа Стяуа 2:1 Газ Метан Mедиаш КСМ Студенцеск 1:2 Стяуа
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Стяуа: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|47
|2.
|Стяуа
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|45
|3.
|Университатя Крайова
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|36
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|33
|5.
|Астра
|8
|1
|0
|7
|3 - 15
|24
|6.
|Сепси
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|20
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