США: МЛС 2019
Даллас
1:3
Конец матча
Стадион: Тойота
Нью-Йорк Ред Буллз
0:1
12' ГолCristhian Casseres Jr.
1:1
45' ГолJesus Ferreira
45' Желтая карточкаKyle Duncan
1:2
58' ГолSean Nealis
1:3
85' ГолBrian White
24
Хеджес
Мэтт
26
John
Nelson
15
Jacori
Hayes
18
Ryan
Meara
15
Sean
Nealis
42
Brian
White
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
26 John NelsonЗащитник
-
15 Jacori HayesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Jimmy Maurer
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
-
15 Sean NealisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
24 Evan Louro
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
12'
45'
1:1
45'
58'
1:2
85'
1:3
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС Даллас 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Даллас МЛС Даллас 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Торонто
|1:2
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|9.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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