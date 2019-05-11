США: МЛС 2019

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Даллас
1:3
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
12' Гол
Cristhian Casseres Jr.
1:1
45' Гол
Jesus Ferreira
45' Желтая карточка
Kyle Duncan
1:2
58' Гол
Sean Nealis
1:3
85' Гол
Brian White
90'+6
1
Гонзалез
Джесси
2
Reggie
Cannon
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
26
John
Nelson
15
Jacori
Hayes
8
Акоста
Бриан
12
Ryan
Hollingshead
10
Pablo
Aranguiz
11
Harold
Mosquera
14
Dominique
Badji
18
Ryan
Meara
62
Мурильо
Микаэль
15
Sean
Nealis
3
Тарек
Амро
6
Kyle
Duncan
88
Vincent
Bezecourt
23
Cristhian
Casseres
Jr.
7
Derrick
Etienne
10
Alejandro
Romero
I
9
Иван
Андреас
42
Brian
White
Даллас
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Cristhian Casseres Jr.
(Иван Андреас)
18'
 
Davis Sean II
Vincent Bezecourt
29'
Jesus Ferreira
Dominique Badji
 
45'
Jesus Ferreira
(Jacori Hayes)
1:1
45'
 
Kyle Duncan
58'
1:2
Sean Nealis
(Мурильо Микаэль)
64'
Ондрашек Зденек
Ryan Hollingshead
 
73'
 
Omir Fernandez
Derrick Etienne
78'
Thomas Roberts
Jacori Hayes
 
83'
 
Паркер Тим
Alejandro Romero I
85'
1:3
Brian White

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Даллас 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Даллас 2:1 Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Кру Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС Даллас 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Даллас 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Даллас МЛС Даллас 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Торонто 1:2 10 5 1 4 22 - 17 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
9. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 12 7 2 3 18 - 14 23
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Kyle Duncan получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jesus Ferreira бьет в цель!
  • 29'
    Даллас делает замену. Dominique Badji уходит с поля, а Jesus Ferreira выходит на его замену.
  • 18'
    Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Vincent Bezecourt уходит с поля, а Sean Davis выходит на его замену.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Cristhian Casseres Jr. бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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