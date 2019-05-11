США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Торонто
1:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Мавинга Крис
32' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:1
51' Гол
Посуэло Алехандро
61' Желтая карточка
Симан Лоран
1:2
68' Гол
Монтейро Гамиро
76'
16
Вестберг
Квентин
15
Завалета
Эрик
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
2
Морроу
Джастин
10
Посуэло
Алехандро
7
Хэмилтон
Джордан
31
Carlos
Miguel
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
35
Монтейро
Гамиро
10
Фабиан
Марко
23
Пржибылко
Каспер
9
Пико
Фабрис
Торонто
3-5-1-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

Ход матча

25'
0:1
Мавинга Крис
32'
 
Бедойя Алехандро
51'
Посуэло Алехандро
1:1
58'
 
Brenden Aaronson
Фабиан Марко
61'
Симан Лоран
 
68'
1:2
Монтейро Гамиро
(Пржибылко Каспер)
69'
Nick DeLeon
Ауро Альваро
 
69'
 
Sergio Santos
Пико Фабрис
72'
Алтидор Джози
Хэмилтон Джордан
 

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Торонто: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Торонто 1:2 10 5 1 4 22 - 17 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
9. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 12 7 2 3 18 - 14 23
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Бедойя Алехандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Мавинга Крис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...