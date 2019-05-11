США: МЛС 2019
Торонто
1:2
Второй тайм: 76'
Стадион: БМО Филд
Филадельфия Юнион
0:1
25' Гол в свои воротаМавинга Крис
32' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:1
51' ГолПосуэло Алехандро
61' Желтая карточкаСиман Лоран
1:2
68' ГолМонтейро Гамиро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Charlie Lyon
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
25'
0:1
32'
51'
61'
68'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +8 =2 -10Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =3 -8Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Торонто: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Торонто
|1:2
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|9.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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