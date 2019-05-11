США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0' 37'
1
Бингэм
Дэвид
22
Julian
Araujo
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Полента
Диего
6
Servando
Carrasco
14
Корона
Джо
15
Diedie
Traore
17
Ллетгет
Себастьян
9
Ибрагимович
Златан
18
Антуна
Уриэль
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
15
Tony
Rocha
22
Матаррита
Рональд
29
Тажури-Шради
Исмаэль
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
Лос-Анджелес Гэлакси
5-3-2
Нью-Йорк Сити
3-4-3

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 2:1 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Торонто 1:2 10 5 1 4 22 - 17 16
5. Нью-Йорк Сити 0:0 11 3 7 1 13 - 12 16
6. Коламбус Кру 12 5 1 6 12 - 15 16
7. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
9. Чикаго Файр 11 3 4 4 17 - 13 13
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 12 2 2 8 11 - 30 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 7 3 1 26 - 8 24
2. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 12 7 2 3 18 - 14 23
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 10 5 4 1 19 - 13 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 10 4 3 3 19 - 16 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 10 3 2 5 13 - 19 11
9. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
10. Реал Солт-Лейк 10 3 1 6 12 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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