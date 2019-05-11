США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Стубхуб Сентер
Нью-Йорк Сити
14
Корона
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
-
27 Emil Cuello
-
19 Juninho IV
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
-
14 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =3 -7Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +6 =8 -6Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити
Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Нью-Йорк Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Торонто
|1:2
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|0:0
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Коламбус Кру
|12
|5
|1
|6
|12 - 15
|16
|7.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|9.
|Чикаго Файр
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|2
|2
|8
|11 - 30
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|7
|3
|1
|26 - 8
|24
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|19 - 16
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|10.
|Реал Солт-Лейк
|10
|3
|1
|6
|12 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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