Бразилия: Серия A 2019
Флуминенсе
0:1
Второй тайм: 82'
Ботафого Рибейрао
21' Желтая карточкаDaniel XII
24' Желтая карточкаMauro Joel Carli
0:1
72' ГолAlex Santana II
76' Желтая карточкаErik IV
39
Rodolfo
II
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
10
Гансо
Пауло
- Основной состав
-
39 Rodolfo IIВратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Leo I
-
-
13 Frazan
-
15 Douglas XV
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Yuri VIПолузащитник
-
22 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Wenderson
-
-
21 Rickson
-
18 Igor Cassio
-
19 Gustavo V
Ход матча
21'
24'
72'
76'
77'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе
Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Фламенго
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Сеара
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|13.
|Гойяс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Флуминенсе
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|3
|0
|1
|2
|6 - 8
|1
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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