Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Флуминенсе
0:1
Второй тайм: 82'
Ботафого Рибейрао
0'
21' Желтая карточка
Daniel XII
24' Желтая карточка
Mauro Joel Carli
0:1
72' Гол
Alex Santana II
76' Желтая карточка
Erik IV
82'
39
Rodolfo
II
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
3
Matheus
Ferraz
19
Caio
XIII
29
Аллан
Родригес
20
Daniel
XII
9
Pedro
Rodriguez
V
10
Гансо
Пауло
11
Jony
Gonzalez
18
Лусиано
Невес
1
Роберто
Фернандес
4
Fernando
Costanza
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Жонатан
Морейра
5
Gustavo
Costa
11
Erik
IV
8
Cicero
II
10
Alex
Santana
II
9
Rodrigo
Pimpao
7
Соуза
Диего
Флуминенсе
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

21'
Daniel XII
 
24'
 
Mauro Joel Carli
46'
 
Yuri VI
Rodrigo Pimpao
72'
0:1
Alex Santana II
(Жонатан Морейра)
76'
 
Erik IV
77'
Leo I
Daniel XII
 
78'
 
Валенсия Леонардо
Erik IV

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе
Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Флуминенсе 2:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Флуминенсе 3:1 Ботафого Рибейрао Чемпионат Кариока Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Campeonato Carioca Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Ботафого Рибейрао 1:0 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Фламенго 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Коринтианс 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Сеара 3 1 0 2 5 - 3 3
13. Гойяс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Флуминенсе 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 3 0 1 2 6 - 8 1
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Мауро Жоел Карли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Danielzinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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