Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Конец матча
Гремио
0'
19' Желтая карточка
Mateus Vital
42' Желтая карточка
Рамиро
44' Желтая карточка
Juninho Capixaba
52' Желтая карточка
Лео Гомеш
77' Желтая карточка
Мичел Феррейра
80' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
90'+5
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
3
Henrique
XIV
35
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
28
Рамиро
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
17
Боселли
Мауро
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
29
Juninho
Capixaba
5
Мичел
Феррейра
14
Матеус
Энрике
20
Монтойя
Вальтер
7
Луан
11
Эвертон
Соуза
90
Андре
Филипе
Коринтианс
4-1-4-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

19'
Mateus Vital
 
42'
Рамиро
 
44'
 
Juninho Capixaba
46'
Вагнер Лав
Боселли Мауро
 
52'
 
Лео Гомеш
61'
 
Thaciano
Монтойя Вальтер
69'
Junior Urso
Рамиро
 
77'
 
Мичел Феррейра
79'
 
Визеу Фелипе
Андре Филипе
80'
 
Каннеманн Вальтер
81'
Regis I
Сорноса Хуниор
 
83'
 
Пепе Кеплер
Луан

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе
Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Оэсте Сеара 1:3 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Сан-Бенту 1:1 Коринтианс Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Botafogo SP 0:1 Коринтианс Коринтианс 4:2 Авенида
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос
Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Гремио 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A Коринтианс 2:1 Гремио Товарищеские матчи Коринтианс 0:0 Гремио Серия A
Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A Коринтианс 0:2 Гремио Серия A Коринтианс 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Фламенго 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Шапекоэнсе 3 1 1 1 3 - 2 4
13. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Рамиро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Mateus Vital получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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