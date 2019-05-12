Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Конец матча
Гремио
19' Желтая карточкаMateus Vital
42' Желтая карточкаРамиро
44' Желтая карточкаJuninho Capixaba
52' Желтая карточкаЛео Гомеш
77' Желтая карточкаМичел Феррейра
80' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
22
Mateus
Vital
28
Рамиро
25
Clayson
7
Луан
90
Андре
Филипе
- Основной состав
-
12 Рамос КассиоВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
- Нападающий
-
10 Jadson I
-
-
20 Regis I
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
-
-
-
23 Alisson II
-
38 Tonhao
-
30 Marinho II
-
Ход матча
19'
42'
44'
52'
69'
77'
83'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +11 =6 -3Васко да Гама 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе
Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Оэсте Сеара 1:3 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Сан-Бенту 1:1 Коринтианс Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Botafogo SP 0:1 Коринтианс Коринтианс 4:2 Авенида
Гремио Последние 20 матчей: +10 =6 -4Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 4:5 Флуминенсе Аваи 1:1 Гремио Гремио 1:2 Сантос
Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Гремио 0:1 Коринтианс Серия A Гремио 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Гремио Серия A Коринтианс 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Коринтианс Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Коринтианс Кубок Бразилии Гремио 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Гремио Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Гремио Бразилейро Серия А Коринтианс 3:1 Гремио Серия A Коринтианс 0:2 Гремио Серия A Коринтианс 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|Фламенго
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Шапекоэнсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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