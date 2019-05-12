США: МЛС 2019
Коламбус Кру
0:3
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Лос-Анджелес
27' Желтая карточкаТрапп Уилл
28' Желтая карточкаWalker Zimmerman
0:1
37' ГолMark Anthony Kaye
43' Желтая карточкаГузман Давид II
54' Желтая карточкаСантуш Педру
0:2
88' ГолДиоманде Адама
0:3
90' ГолВела Карлос
22
Гастон
Сауро
11
Зарде
Гьяси
18
Robson
XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Зарде ГьясиНападающий
-
18 Robson XIVНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
28 Niko Hansen
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Lee NguyenНападающий
-
18 Joshua Perez
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
27'
28'
37'
43'
54'
88'
0:2
90'
0:3
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =2 -9Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|5.
|Торонто
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|6.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|7.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|2
|8
|14 - 31
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|2:2
|11
|0
|3
|8
|16 - 29
|3
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