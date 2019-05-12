США: МЛС 2019

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Коламбус Кру
0:3
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
27' Желтая карточка
Трапп Уилл
28' Желтая карточка
Walker Zimmerman
0:1
37' Гол
Mark Anthony Kaye
43' Желтая карточка
Гузман Давид II
54' Желтая карточка
Сантуш Педру
0:2
88' Гол
Диоманде Адама
0:3
90' Гол
Вела Карлос
90'+3
1
Joe
Bendik
3
Уильямс
Джош
4
Менса
Джонатан
22
Гастон
Сауро
16
Hector
Jimenez
8
Artur
Moraes
III
6
Трапп
Уилл
9
Гузман
Давид
II
7
Сантуш
Педру
11
Зарде
Гьяси
18
Robson
XIV
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Mark
Anthony
Kaye
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
Коламбус Кру
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

27'
Трапп Уилл
 
28'
 
Walker Zimmerman
37'
0:1
Mark Anthony Kaye
(Latif Blessing)
43'
Гузман Давид II
 
46'
Фредерико Хигайн
Artur Moraes III
 
54'
Сантуш Педру
 
65'
Аккам Давид
Robson XIV
 
65'
 
Диоманде Адама
Christian Ramirez II
79'
 
Joshua Perez
Diego Rossi
88'
0:2
Диоманде Адама
90'
0:3
Вела Карлос

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лос-Анджелес 0:0 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес
Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лос-Анджелес 2:0 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
5. Торонто 10 5 1 4 22 - 17 16
6. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
7. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
8. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 2 8 14 - 31 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 8 3 1 29 - 8 27
2. Сиэтл Саундерс 1:0 11 6 4 1 20 - 13 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 0:1 9 6 1 2 17 - 10 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Реал Солт-Лейк 2:2 11 3 2 6 14 - 20 11
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 2:2 11 0 3 8 16 - 29 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Mark-Anthony Kaye бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Walker Zimmerman получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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