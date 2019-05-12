США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
2:2
Второй тайм: 52'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Реал Солт-Лейк
0:1
25' ПенальтиРуснак Альберт
0:2
27' ГолCorey Baird
32' Желтая карточкаУилсон Дэнни
33' Желтая карточкаГлэд Джастин
1:2
45' ГолАкоста Келлин II
2:2
47' ГолУилсон Дэнни
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
51
Andew
Putna
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Conor Casey
- Основной состав
-
51 Andew PutnaВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
25'
0:1
27'
0:2
32'
33'
45'
1:2
47'
2:2
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =3 -15Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед
Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|5.
|Торонто
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|6.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|7.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|2
|8
|14 - 31
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|2:2
|11
|0
|3
|8
|16 - 29
|3
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