США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
2:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
25' Пенальти
Руснак Альберт
0:2
27' Гол
Corey Baird
32' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
33' Желтая карточка
Глэд Джастин
1:2
45' Гол
Акоста Келлин II
2:2
47' Гол
Уилсон Дэнни
52'
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
27
Винне
Деклан
22
Sebastian
Anderson
4
Уилсон
Дэнни
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
10
Акоста
Келлин
II
11
Jonathan
Lewis
23
Kei
Ansu
Kamara
51
Andew
Putna
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
8
Крейлах
Дамир
17
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
23
Сауседо
Себастьян
50
Джонсон
Сэм
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Руснак Альберт
27'
0:2
Corey Baird
(Nick Besler)
32'
Уилсон Дэнни
 
33'
 
Глэд Джастин
45'
Акоста Келлин II
1:2
47'
Уилсон Дэнни
2:2

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Колорадо Рэпидс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед
Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Реал Солт-Лейк: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
5. Торонто 10 5 1 4 22 - 17 16
6. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
7. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
8. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 2 8 14 - 31 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 8 3 1 29 - 8 27
2. Сиэтл Саундерс 1:0 11 6 4 1 20 - 13 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 0:1 9 6 1 2 17 - 10 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Реал Солт-Лейк 2:2 11 3 2 6 14 - 20 11
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 2:2 11 0 3 8 16 - 29 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Уилсон Дэнни бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Акоста Келлин II бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Руснак Альберт из команды Реал Солт-Лейк забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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