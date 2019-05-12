США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 12'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Хьюстон Динамо
1:0
5' ГолРольдан Кристиан
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Chris DuvallЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Ход матча
5'
1:0
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|2.
|Ди Си Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|3.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|4.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|5.
|Торонто
|10
|5
|1
|4
|22 - 17
|16
|6.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|7.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|2
|8
|14 - 31
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|2
|4
|3
|19 - 18
|10
|11.
|Портленд Тимберс
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|2:2
|11
|0
|3
|8
|16 - 29
|3
Загрузка...