США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
1:0
5' Гол
Рольдан Кристиан
12'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
7
Рольдан
Кристиан
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
9
Руидиас
Рауль
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
15
Фигероа
Мэйнор
2
Alejandro
Fuenmayor
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Ход матча

5'
Рольдан Кристиан
1:0

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
2. Ди Си Юнайтед 11 6 2 3 16 - 11 20
3. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
4. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
5. Торонто 10 5 1 4 22 - 17 16
6. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
7. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
8. Атланта Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 2 8 14 - 31 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 8 3 1 29 - 8 27
2. Сиэтл Саундерс 1:0 11 6 4 1 20 - 13 22
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 0:1 9 6 1 2 17 - 10 19
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Ванкувер Уайткэпс 11 3 3 5 11 - 14 12
8. Реал Солт-Лейк 2:2 11 3 2 6 14 - 20 11
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Спортинг Канзас-Сити 9 2 4 3 19 - 18 10
11. Портленд Тимберс 10 3 1 6 13 - 21 10
12. Колорадо Рэпидс 2:2 11 0 3 8 16 - 29 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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