Китай: Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
3:0
Конец матча
Стадион: Воркерс
Шеньчжень
1:0
12' ГолБакамбу Седрик
15' Желтая карточкаPeng Wang III
2:0
19' ГолБакамбу Седрик
24' Желтая карточкаXin Zhou
48' Желтая карточкаYuan Zhang
3:0
62' ГолАугусто Ренато
90' Желтая карточкаWei Qiao
14
Dehai
Zou
19
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
26
Пен
Лю
10
Сичжэ
Чжан
23
Guo
Wei
11
Yuan
Zhang
29
Dalong
Wang
4
Wei
Qiao
17
Xin
Zhou
32
Fujun
Chen
26
Qiang
Jin
39
Chao
Gan
31
Yuanyi
Li
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
- Защитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
30 Тэнлун ЛэйЗащитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
32 Guobo Liu
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
11 Yuan ZhangЗащитник
- Защитник
-
29 Dalong WangЗащитник
-
4 Wei QiaoЗащитник
-
17 Xin ZhouЗащитник
-
32 Fujun ChenПолузащитник
-
26 Qiang JinПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
31 Yuanyi LiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Цзю ЯньЗащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Baoxian Xie
-
21 Jingyuan Cai
-
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес каро
Ход матча
12'
1:0
15'
19'
2:0
24'
46'
46'
48'
62'
3:0
73'
76'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань
Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Ней Монгол 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Кэцзя 1:3 Шеньчжень Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Яньбянь Шицзячжуан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Ханчжоу Гринтаун Циндао Хуанхай 0:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Ухань Чжоэр
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|9
|9
|0
|0
|20 - 2
|27
|2.
|Шанхай СИПГ
|9
|7
|1
|1
|19 - 8
|22
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|4.
|Чуньцинь Лифан
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|5.
|Шаньдун Лунэн
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Цзянсу Сунин
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|9.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Гуанчжоу Фули
|9
|3
|2
|4
|16 - 21
|11
|11.
|Ухань Чжоэр
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|13.
|Далянь Ифан
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|15.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Пекин Женьхе
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
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