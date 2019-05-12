Китай: Суперлига 2019

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Бэйцзин Гоань
3:0
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
1:0
12' Гол
Бакамбу Седрик
15' Желтая карточка
Peng Wang III
2:0
19' Гол
Бакамбу Седрик
24' Желтая карточка
Xin Zhou
48' Желтая карточка
Yuan Zhang
3:0
62' Гол
Аугусто Ренато
90' Желтая карточка
Wei Qiao
90'+3
14
Dehai
Zou
23
Йеннарис
Никлас
19
Дабао
Юй
2
Ким
Мин-Чжэ
4
Ли
Лэй
26
Пен
Лю
6
Чи
Чжунго
10
Сичжэ
Чжан
5
Аугусто
Ренато
9
Юйнин
Чжан
17
Бакамбу
Седрик
23
Guo
Wei
11
Yuan
Zhang
25
Peng
Wang
III
29
Dalong
Wang
4
Wei
Qiao
17
Xin
Zhou
32
Fujun
Chen
26
Qiang
Jin
39
Chao
Gan
31
Yuanyi
Li
7
Камара
Ола
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2
Шеньчжень
5-3-2

Ход матча

12'
Бакамбу Седрик
(Юйнин Чжан)
1:0
15'
 
Peng Wang III
19'
Бакамбу Седрик
(Аугусто Ренато)
2:0
24'
 
Xin Zhou
46'
 
Baoxian Xie
Xin Zhou
46'
 
Haidong Lu
Fujun Chen
48'
 
Yuan Zhang
62'
Аугусто Ренато
(Юйнин Чжан)
3:0
64'
Ziming Wang
Юйнин Чжан
 
73'
Сетер Йон-Хоу
Пен Лю
 
76'
 
Цзю Янь
Baoxian Xie
90'
Guobo Liu
Чи Чжунго
 
90'
 
Wei Qiao

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан
Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань
Шеньчжень Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шеньчжень 2:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Пекин Женьхе 2:2 Шеньчжень
Шеньчжень 0:2 Цзянсу Сунин Шеньчжень 1:1 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шеньчжень 3:1 Хэбей Форчун Шеньчжень 5:0 Харбин Итэн Шанхай Шэньсинь 0:3 Шеньчжень Шеньчжень 3:1 Далянь Трансенд Ней Монгол 2:1 Шеньчжень Мэйчжоу Кэцзя 1:3 Шеньчжень Мэйчжоу Мэйсянь Тэчанд 2:2 Шеньчжень Шеньчжень 2:1 Яньбянь Шицзячжуан 1:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Ханчжоу Гринтаун Циндао Хуанхай 0:1 Шеньчжень Шеньчжень 3:2 Ухань Чжоэр
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 9 9 0 0 20 - 2 27
2. Шанхай СИПГ 9 7 1 1 19 - 8 22
3. Гуанчжоу Эвергранд 9 6 1 2 13 - 6 19
4. Чуньцинь Лифан 9 4 3 2 14 - 14 15
5. Шаньдун Лунэн 9 4 2 3 15 - 10 14
6. Цзянсу Сунин 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Тянцзинь Тэда 9 3 3 3 14 - 15 12
8. Хэнань Цзянье 8 3 2 3 14 - 14 11
9. Шеньчжень 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Гуанчжоу Фули 9 3 2 4 16 - 21 11
11. Ухань Чжоэр 8 2 2 4 7 - 11 8
12. Шанхай Шэньхуа 9 2 2 5 14 - 17 8
13. Далянь Ифан 9 1 4 4 10 - 15 7
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 9 1 4 4 11 - 17 7
15. Хэбей Форчун 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Пекин Женьхе 9 1 2 6 7 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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