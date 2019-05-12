Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
1:3
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Аустрия Вена
1:0
29' ГолКитеишвили Отар
1:1
33' ГолГрюнвальд Александр
49' Желтая карточкаЭбнер Томас
1:2
57' ГолГрюнвальд Александр
66' Желтая карточкаМарчинко Кристоф
83' Желтая карточкаGideon Mensah
83' Желтая карточкаСакс Максимилиан
83' Желтая карточкаМоншайн Кристоф
1:3
85' ГолМоншайн Кристоф
30
Ivan
Ljubic
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
27
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Эже ЭмекаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roman Maehlich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
29'
1:0
33'
49'
57'
66'
83'
83'
83'
85'
1:3
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Форвертс Штайр
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК
Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|43
|2.
|ЛАСК
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|34
|3.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|28
|4.
|Штурм
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|24
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|24
|6.
|Санкт-Пёльтен
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|21
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