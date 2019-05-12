Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
1:3
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
29' Гол
Китеишвили Отар
1:1
33' Гол
Грюнвальд Александр
49' Желтая карточка
Эбнер Томас
1:2
57' Гол
Грюнвальд Александр
66' Желтая карточка
Марчинко Кристоф
83' Желтая карточка
Gideon Mensah
83' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
83' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
1:3
85' Гол
Моншайн Кристоф
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
19
Домингес
Хуан
38
Лема
Майкл
Джон
30
Ivan
Ljubic
9
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
18
Шойссенгейер
Кристиан
27
Эбнер
Томас
28
Марчинко
Кристоф
10
Грюнвальд
Александр
8
Матич
Урош
4
Джегго
Джеймс
16
Прокоп
Доминик
14
Моншайн
Кристоф
Штурм
4-1-4-1
Аустрия Вена
5-4-1

Ход матча

29'
Китеишвили Отар
1:0
33'
1:1
Грюнвальд Александр
45'
 
Боркович Александар
Шойссенгейер Кристиан
49'
 
Эбнер Томас
57'
1:2
Грюнвальд Александр
59'
Хузпек Филипп
Лема Майкл Джон
 
66'
 
Марчинко Кристоф
67'
Якупович Арнел
Авлонитис Тасос
 
68'
 
Сакс Максимилиан
Прокоп Доминик
74'
 
Vesel Demaku
Эбнер Томас
80'
Эже Эмека
Марешиц Дарио
 
83'
Gideon Mensah
 
83'
 
Сакс Максимилиан
83'
 
Моншайн Кристоф
85'
1:3
Моншайн Кристоф

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Форвертс Штайр
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК
Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Штурм: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Кубок
Штурм 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 1 1 17 - 7 43
2. ЛАСК 7 3 2 2 12 - 8 34
3. Вольфсбергер 8 4 1 3 13 - 13 28
4. Штурм 8 3 0 5 9 - 13 24
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 12 - 15 24
6. Санкт-Пёльтен 8 1 3 4 6 - 13 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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