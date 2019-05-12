Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Стрёммен
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 553
Олесунн
0'
0:1
78' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
83' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
0:2
86' Гол
Pape Habib Gueye
1:2
88' Гол
Magnus Tvedte
90'+5
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
16
John
Olav
Norheim
23
Paal
Steffen
Andresen
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
14
Havard
Thun
7
Mahmoud
Al
Laham
18
Andreas
Hellum
13
Tarjei
Aase
Omenaas
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
30
Узочакву
Арнест
11
Трандарсон
Арон-Элис
17
Фет
Сондре
23
Агдестейн
Торбьерн
10
Фридьонссон
Хольмберт
Стрёммен
4-3-3
Олесунн
3-5-2

Ход матча

61'
 
Ларсен Петер-Орри
Трандарсон Арон-Элис
62'
 
Pape Habib Gueye
Агдестейн Торбьерн
70'
Ulrich Ness
Mahmoud Al Laham
 
71'
 
Erikson Lima
Узочакву Арнест
78'
0:1
Niklas Fernando Nygaard Castro
83'
 
Niklas Fernando Nygaard Castro
83'
Sivert Gussiaas
Victor Grodaas
 
86'
0:2
Pape Habib Gueye
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
87'
Magnus Tvedte
Mats Andre Kaland
 
88'
Magnus Tvedte
(Andreas Hellum)
1:2

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен
Олесунн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд
Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Стрёммен 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 2:2 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Саннефьёрд 6 3 3 0 11 - 7 12
3. Улленсакер-Киса 6 3 1 2 15 - 7 10
4. Старт 6 3 1 2 10 - 7 10
5. Рёуфосс 6 3 1 2 7 - 6 10
6. КФУМ 7 3 1 3 13 - 10 10
7. Санднес 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Конгсвингер 6 2 3 1 4 - 2 9
9. Скейд 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Согндаль 7 2 2 3 11 - 13 8
11. Нест-Сотра 6 2 1 3 7 - 6 7
12. Ерв 5 1 3 1 5 - 8 6
13. Хам-Кам 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Нутодден 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Стрёммен 7 0 4 3 3 - 9 4
16. Тромсдален 5 0 1 4 4 - 18 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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