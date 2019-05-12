Норвегия: Первый дивизион 2019
0:1
78' ПенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
83' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
0:2
86' ГолPape Habib Gueye
1:2
88' ГолMagnus Tvedte
14
Havard
Thun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Simen Melby
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Enock Mwimba
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
78'
88'
1:2
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Юнкерен 0:2 Стрёммен Старт 4:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Стрёммен 0:0 Санднес Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Санднес Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен
Олесунн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд
Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Саннефьёрд
|6
|3
|3
|0
|11 - 7
|12
|3.
|Улленсакер-Киса
|6
|3
|1
|2
|15 - 7
|10
|4.
|Старт
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Рёуфосс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|КФУМ
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|7.
|Санднес
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Конгсвингер
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|9.
|Скейд
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Согндаль
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Нест-Сотра
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|12.
|Ерв
|5
|1
|3
|1
|5 - 8
|6
|13.
|Хам-Кам
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Нутодден
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|1
|4
|4 - 18
|1
Загрузка...