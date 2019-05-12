Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Эстер
0:0
Конец матча
Вестерос СК
0'
45' Желтая карточка
Emil Skogh
63' Желтая карточка
Boris Ljevar
74' Желтая карточка
Douglas Karlberg
90'+5
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
17
Christian
Ljungberg
18
Jonathan
Drott
19
Андреассон
Антон
7
Carl
Johansson
III
9
Gustav
Ahrn
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
16
Boris
Ljevar
6
Simon
Johansson
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
21
Emil
Skogh
Эстер
4-4-2
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

45'
 
Emil Skogh
60'
 
Douglas Karlberg
Karwan Safari
63'
 
Boris Ljevar
68'
Shina XIV
Андреассон Антон
 
74'
 
Douglas Karlberg
76'
Liridon Silka
Christian Ljungberg
 
78'
David Johannesson
Gustav Ahrn
 
79'
 
Спэн Брайан
Filip Tronet
86'
 
Emir Smajic
Emil Skogh

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс
ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг
Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК
Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 7 7 0 0 18 - 4 21
2. Дегерфорс 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
4. Эргрюте ФФ 7 3 2 2 10 - 8 11
5. Браге 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Мьельбю 6 3 0 3 7 - 7 9
7. Вестерос СК 7 2 3 2 7 - 6 9
8. ГАИС 7 2 3 2 6 - 8 9
9. Йёнчёпинг 7 2 2 3 11 - 7 8
10. Фрей 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Хальмстад 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Далкурд 7 2 1 4 6 - 11 7
13. Эстер 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Треллеборг 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Броммапойкарна 7 2 0 5 10 - 13 6
16. Сюрианска 6 1 2 3 8 - 15 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Emil Skogh получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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