Швеция: Суперэттан 2019
Эстер
0:0
Конец матча
Вестерос СК
45' Желтая карточкаEmil Skogh
63' Желтая карточкаBoris Ljevar
74' Желтая карточкаDouglas Karlberg
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
21
Emil
Skogh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Shina XIV
-
15 Emir Avdic
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
21 Emil SkoghНападающий
- Запасные игроки
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
-
-
Ход матча
45'
63'
74'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс
ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг
Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК
Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|7
|7
|0
|0
|18 - 4
|21
|2.
|Дегерфорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|4.
|Эргрюте ФФ
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|Браге
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Мьельбю
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Вестерос СК
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|ГАИС
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|9.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|2
|3
|11 - 7
|8
|10.
|Фрей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Хальмстад
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Далкурд
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|13.
|Эстер
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Треллеборг
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Броммапойкарна
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|16.
|Сюрианска
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
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