Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 21127
АИК
25' Желтая карточкаJack Lahne
0:1
51' ГолЭлюнусси Тарик
0:2
64' ГолЭлюнусси Тарик
86' Желтая карточкаСалетрос Антон
87' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
12
Бротвейт
Пер
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
28
Jack
Lahne
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Adam Wiberg
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
-
14 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jack LahneНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
25'
51'
64'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 7
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден
Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК
АИК Последние 20 матчей: +9 =8 -3АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|3.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|4.
|АИК
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Эльфсборг
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|8.
|Юргорден
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Кальмар
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|11.
|Сундсвалль
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Хельсинборг
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|15.
|АФК Эскильстуна
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
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