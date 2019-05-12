Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 21127
АИК
0'
25' Желтая карточка
Jack Lahne
0:1
51' Гол
Элюнусси Тарик
0:2
64' Гол
Элюнусси Тарик
86' Желтая карточка
Салетрос Антон
87' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90'+3
12
Бротвейт
Пер
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
4
Ларссон
Якоб
16
Aslak
Fonn
Witry
8
Уокер
Кевин
6
Карлстрём
Йеспер
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
9
Радетинац
Харис
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
3
Карлссон
Пер
II
6
Димитриадис
Панайотис
16
Салетрос
Антон
20
Элюнусси
Тарик
8
Аду
Энох
7
Ларссон
Себастьян
21
Сундгрен
Даниэль
28
Jack
Lahne
36
Гойтом
Хенок
Юргорден
4-3-3
АИК
3-5-2

Ход матча

25'
 
Jack Lahne
46'
Беркрот Никлас
Уокер Кевин
 
51'
0:1
Элюнусси Тарик
(Сундгрен Даниэль)
64'
0:2
Элюнусси Тарик
(Ларссон Себастьян)
76'
 
Heradi Rashidi
Сундгрен Даниэль
78'
 
Линдквист Расмус
Jack Lahne
83'
Аугустинссон Йонатан
Радетинац Харис
 
86'
 
Салетрос Антон
87'
 
Ларссон Себастьян
90'
Косица Дзенис
Ринг Джонатан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден Юргорден 1:1 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Юргорден
Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК
АИК Последние 20 матчей: +9 =8 -3
АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК
АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
АИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
3. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
4. АИК 8 4 2 2 8 - 7 14
5. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Эльфсборг 7 3 3 1 13 - 10 12
8. Юргорден 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Кальмар 8 2 5 1 9 - 9 11
10. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
11. Сундсвалль 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Хельсинборг 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Эребру 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
15. АФК Эскильстуна 8 1 2 5 8 - 14 5
16. Фалькенберг 8 1 2 5 8 - 15 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Jack Lahne получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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