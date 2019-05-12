Бразилия: Серия A 2019

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Фламенго
1:0
Перерыв
Шапекоэнсе
0'
1:0
8' Гол
Витиньо Виктор
13' Желтая карточка
Bryan Mascarenhas
38' Желтая карточка
Русшел Алан
39' Желтая карточка
Диего Рибас
45' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
1
Алвес
Диего
2
Rodinei
26
Matheus
Thuler
3
Кайо
Родриго
13
Трауко
Мигель
16
Ronaldo
VI
25
Да
Мотта
Роберт
28
Беррио
Орландо
10
Диего
Рибас
11
Витиньо
Виктор
29
Линкольн
98
Tiepo
31
Bryan
Mascarenhas
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
20
Augusto
I
28
Русшел
Алан
19
Jose
Renato
83
Regis
77
Everaldo
I
Фламенго
4-2-3-1
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

8'
Витиньо Виктор
1:0
13'
 
Bryan Mascarenhas
38'
 
Русшел Алан
39'
Диего Рибас
 
45'
 
Bruno Pacheco III

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро
ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе
Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Фламенго 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 3:2 Фламенго Серия A Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 4:0 Шапекоэнсе Копа Судамерикана
Шапекоэнсе 0:0 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 5:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Палмейрас 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Сантос 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Фламенго 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Крузейро 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
12. Шапекоэнсе 0:1 4 1 1 2 3 - 3 4
13. Интернасьональ 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Bruno Pacheco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Русшел Алан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Bryan Mascarenhas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Витиньо Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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