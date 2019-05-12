Бразилия: Серия A 2019
Фламенго
1:0
Перерыв
Шапекоэнсе
1:0
8' ГолВитиньо Виктор
13' Желтая карточкаBryan Mascarenhas
38' Желтая карточкаРусшел Алан
39' Желтая карточкаДиего Рибас
45' Желтая карточкаBruno Pacheco III
2
Rodinei
16
Ronaldo
VI
10
Диего
Рибас
29
Линкольн
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
20
Augusto
I
28
Русшел
Алан
19
Jose
Renato
83
Regis
77
Everaldo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Bill
-
-
31 Klebinho
-
6 Rene III
-
-
37 Cesar II
-
-
17 Hugo Moura
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Augusto IПолузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
22 CaiqueЗащитник
-
32 Роберто IVЗащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
7 RildoПолузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛоуренсиПолузащитник
-
27 Arthur VIII
-
-
-
Ход матча
8'
1:0
38'
39'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =5 -3Пеньяроль 0:0 Фламенго Сан-Паулу 1:1 Фламенго Интернасьональ 2:1 Фламенго Фламенго 3:1 Крузейро
ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе
Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Шапекоэнсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Палмейрас
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Сантос
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Фламенго
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|Шапекоэнсе
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|Интернасьональ
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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