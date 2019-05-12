Финляндия: Вейккауслига 2019

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  4. Вейккауслига 2019
РоПС
0:1
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
0:1
31' Гол
Fofana Tiemoko
44' Желтая карточка
Адди Дэвид
90'+5
25
Регеро
Антонио
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
20
Juho
Hyvaerinen
3
Тайво
Тайе
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
6
Atte
Sihvonen
24
Tommi
Jaentti
33
Агналдо
Жуниор
7
Рахими
Юнесс
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
3
Diogo
Tomas
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
8
Iiro
Jaervinen
14
Tuure
Siira
30
Yussif
Daouda
Moussa
5
Jair
17
Aleksi
Tarvonen
26
Fofana
Tiemoko
РоПС
Ильвес

Ход матча

31'
0:1
Fofana Tiemoko
(Iiro Jaervinen)
44'
 
Адди Дэвид
65'
Matias Tamminen
Tommi Jaentti
 
67'
 
Tariq Kazi
Адди Дэвид
73'
 
Emile Paul Tendeng
Yussif Daouda Moussa
79'
Sampo Ala
Рахими Юнесс
 
82'
 
Ilari Mettaelae
Aleksi Tarvonen
86'
Niklas Jokelainen
Atte Sihvonen
 

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС
Коккола ПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 Коккола ПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 Коккола ПВ РоПС 3:2 СЯК Сейнайоки ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СЯК Сейнайоки ХИК 3:0 РоПС РоПС 1:1 КуПС
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес
Ильвес 0:0 ВПС Коккола ПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС Коккола ПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес

Последние игры между собой

РоПС: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Ильвес 1:1 РоПС Кубок РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига РоПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 РоПС Вейккауслига
Ильвес 3:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 РоПС Вейккауслига Ильвес 2:1 РоПС Вейккауслига Ильвес 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 РоПС Кубок лиги РоПС 0:0 Ильвес Вейккауслига РоПС 4:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 РоПС Вейккауслига Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги Ильвес 0:3 РоПС Кубок Суоми
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Адди Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Fofana Tiemoko бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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