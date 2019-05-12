Финляндия: Вейккауслига 2019
РоПС
0:1
Конец матча
Стадион: Кескускенття
Ильвес
0:1
31' ГолFofana Tiemoko
44' Желтая карточкаАдди Дэвид
14
Муйнонен
Эту
60
Адди
Дэвид
14
Tuure
Siira
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
17 Sampo Ala
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
31'
0:1
44'
67'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +8 =3 -9Интер Турку 3:0 РоПС РоПС 1:0 ХИФК РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ильвес 1:1 Хонка ХИК 0:0 Ильвес Ильвес 1:0 Лахти СЯК Сейнайоки 0:1 Ильвес
Последние игры между собой
РоПС: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
Ильвес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Ильвес 3:2 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 РоПС Вейккауслига Ильвес 2:1 РоПС Вейккауслига Ильвес 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 РоПС Кубок лиги РоПС 0:0 Ильвес Вейккауслига РоПС 4:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 РоПС Вейккауслига Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги Ильвес 1:2 РоПС Кубок лиги Ильвес 0:3 РоПС Кубок Суоми
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