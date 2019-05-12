Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Браге
0:0
Конец матча
Норрбю
0'
30' Желтая карточка
Jasin Khayat
45' Желтая карточка
Seth Hellberg
57' Желтая карточка
Richard Yarsuvat
61' Желтая карточка
Bjarni Antonsson
85' Желтая карточка
Nino Osmanagic
90'+5
88
Петер
Росендаль
10
Simon
Stenberg
5
Carlos
García
IV
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
11
Anton
Lundin
8
Seth
Hellberg
20
Bjarni
Antonsson
7
Селлин
Роббин
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
16
Alexander
Salo
17
Jasin
Khayat
10
Abdelrahman
Saidi
2
Abbas
Mohamad
15
Nino
Osmanagic
13
Robin
Stroemberg
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
Браге
4-4-2
Норрбю
4-3-1-2

Ход матча

30'
 
Jasin Khayat
45'
Seth Hellberg
 
57'
 
Richard Yarsuvat
61'
Bjarni Antonsson
 
73'
Jonathan Morsay
Селлин Роббин
 
76'
Oscar Lundin
Bjarni Antonsson
 
82'
Jonathan Lundbaeck
Seth Hellberg
 
82'
 
Alexander Henningsson
Рексхепи Дардан
85'
 
Nino Osmanagic
90'
 
Edafe Egbedi
Nino Osmanagic
90'
 
Adam Ericsson
Abdelrahman Saidi

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад
Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю
Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю

Последние игры между собой

Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Браге 2:3 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:0 Браге Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 7 7 0 0 18 - 4 21
2. Дегерфорс 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Мьельбю 7 4 0 3 9 - 8 12
4. Норрбю 7 3 3 1 8 - 10 12
5. Браге 7 3 2 2 9 - 4 11
6. Эргрюте ФФ 7 3 2 2 10 - 8 11
7. Вестерос СК 7 2 3 2 7 - 6 9
8. ГАИС 7 2 3 2 6 - 8 9
9. Йёнчёпинг 7 2 2 3 11 - 7 8
10. Фрей 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Хальмстад 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Далкурд 7 2 1 4 6 - 11 7
13. Эстер 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Треллеборг 7 1 4 2 9 - 10 7
15. Броммапойкарна 7 2 0 5 10 - 13 6
16. Сюрианска 7 1 2 4 9 - 17 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Jasin Khayat получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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