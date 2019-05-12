Швеция: Суперэттан 2019
30' Желтая карточкаJasin Khayat
45' Желтая карточкаSeth Hellberg
57' Желтая карточкаRichard Yarsuvat
61' Желтая карточкаBjarni Antonsson
85' Желтая карточкаNino Osmanagic
11
Anton
Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
16 Andre Kamp
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
30'
45'
57'
61'
85'
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге Браге 2:0 Хальмстад
Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю
Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю
Последние игры между собой
Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|7
|7
|0
|0
|18 - 4
|21
|2.
|Дегерфорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|3.
|Мьельбю
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Норрбю
|7
|3
|3
|1
|8 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|6.
|Эргрюте ФФ
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Вестерос СК
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|ГАИС
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|9.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|2
|3
|11 - 7
|8
|10.
|Фрей
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Хальмстад
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Далкурд
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|13.
|Эстер
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Треллеборг
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|15.
|Броммапойкарна
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|16.
|Сюрианска
|7
|1
|2
|4
|9 - 17
|5
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