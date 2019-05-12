Швеция: Аллсвенскан 2019
Мальмё
4:1
Конец матча
Стадион: Stadion - Malmoe Зрители: 16139
Эльфсборг
25' Желтая карточкаОльссон Симон
27' Желтая карточкаРикс Сёрен
31' Вторая желтая карточкаОльссон Симон
39' Желтая карточкаКристиансен Андерс
1:0
40' ГолРозенберг Маркус
44' Желтая карточкаИшизаки Стефан
53' Желтая карточкаRobert Gojani
1:1
57' ГолИшизаки Стефан
2:1
61' ГолКристиансен Андерс
3:1
89' ГолРикс Сёрен
4:1
90' ГолРозенберг Маркус
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
20
Simon
Strand
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
25'
27'
31'
40'
1:0
44'
53'
57'
61'
2:1
89'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё
Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|3.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|4.
|АИК
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Гётеборг
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Юргорден
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Эльфсборг
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Кальмар
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Норрчёпинг
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|11.
|Сундсвалль
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Хельсинборг
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|15.
|АФК Эскильстуна
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
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