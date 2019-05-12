Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Мальмё
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16139
Эльфсборг
0'
25' Желтая карточка
Ольссон Симон
27' Желтая карточка
Рикс Сёрен
31' Вторая желтая карточка
Ольссон Симон
39' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
1:0
40' Гол
Розенберг Маркус
44' Желтая карточка
Ишизаки Стефан
53' Желтая карточка
Robert Gojani
1:1
57' Гол
Ишизаки Стефан
2:1
61' Гол
Кристиансен Андерс
3:1
89' Гол
Рикс Сёрен
4:1
90' Гол
Розенберг Маркус
90'+3
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
17
Бенгтссон
Расмус
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
8
Траустасон
Арнор
14
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
9
Розенберг
Маркус
23
Антонссон
Маркус
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
16
Robert
Gojani
9
Цибицки
Павел
18
Ольссон
Симон
24
Ишизаки
Стефан
21
Леви
Джонатан
7
Хуммет
Денис
Мальмё
4-4-2
Эльфсборг
4-1-4-1

Ход матча

25'
 
Ольссон Симон
27'
Рикс Сёрен
 
31'
 
Ольссон Симон
39'
Кристиансен Андерс
 
40'
Розенберг Маркус
1:0
44'
 
Ишизаки Стефан
53'
 
Robert Gojani
57'
1:1
Ишизаки Стефан
(Хольст Фредерик)
59'
 
Холмен Самуэль
Ишизаки Стефан
61'
Кристиансен Андерс
(Рикс Сёрен)
2:1
64'
 
Kevin Kabran
Хуммет Денис
64'
Молинс Гильермо
Антонссон Маркус
 
65'
Галль Ромен
Ракип Эрдаль
 
71'
 
Лундевалль Симон
Леви Джонатан
87'
Виннхейм Андреас
Ларссон Эрик
 
89'
Рикс Сёрен
(Молинс Гильермо)
3:1
90'
Розенберг Маркус
4:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю Сириус 0:1 Мальмё
Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Сириус 2:4 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг
Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Мальмё 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Суперкубок Мальмё 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:3 Мальмё Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
3. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
4. АИК 8 4 2 2 8 - 7 14
5. Гётеборг 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Юргорден 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Эльфсборг 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Кальмар 8 2 5 1 9 - 9 11
10. Норрчёпинг 7 1 5 1 9 - 10 8
11. Сундсвалль 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Хельсинборг 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Эребру 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
15. АФК Эскильстуна 8 1 2 5 8 - 14 5
16. Фалькенберг 8 1 2 5 8 - 15 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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