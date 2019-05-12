Финляндия: Вейккауслига 2019
ХИФК
1:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
КуПС
1:0
36' ГолJakob Masloe Dunsby
1:1
39' ГолBabacar Diallo
48' Желтая карточкаLuis Murillo
51' Желтая карточкаTobias Nygaard Vibe
68' Желтая карточкаМаттссон Йоэль
78' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
9
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Гела ЧевдетПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Foday Manneh
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
- Защитник
-
-
-
25 Tommi Jyry
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
36'
39'
48'
68'
90'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =2 -10ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК
КуПС Последние 20 матчей: +9 =7 -4КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
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