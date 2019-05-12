Финляндия: Вейккауслига 2019

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ХИФК
1:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
1:0
36' Гол
Jakob Masloe Dunsby
1:1
39' Гол
Babacar Diallo
48' Желтая карточка
Luis Murillo
51' Желтая карточка
Tobias Nygaard Vibe
68' Желтая карточка
Маттссон Йоэль
78' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
90'+5
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
4
Патронен
Ханну
2
Tobias
Nygaard
Vibe
20
Хассан
Сисей
13
Jakob
Masloe
Dunsby
8
Jukka
Halme
50
Toro
II
7
Маттссон
Йоэль
14
Тикиньо
Франсиско
23
Nikolas
Saira
1
Виртанен
Отсо
15
Babacar
Diallo
2
Kalle
Taimi
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
20
Саксман
Вилле
3
Reuben
Ayarna
11
Ilmari
Niskanen
8
Petteri
Pennanen
7
Карялайнен
Расмус
9
Рангел
ХИФК
КуПС

Ход матча

36'
Jakob Masloe Dunsby
(Тикиньо Франсиско)
1:0
39'
1:1
Babacar Diallo
(Petteri Pennanen)
43'
Tuukka Andberg
Патронен Ханну
 
46'
 
Saku Savolainen
Reuben Ayarna
48'
 
Luis Murillo
51'
Tobias Nygaard Vibe
 
59'
Гела Чевдет
Jukka Halme
 
68'
Маттссон Йоэль
 
78'
Jakob Masloe Dunsby
 
87'
 
Tommi Jyry
Карялайнен Расмус
89'
Kevin Larsson
Тикиньо Франсиско
 
90'
 
Eetu Rissanen
Рангел

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ХИФК 1:1 Мариехамн РоПС 1:0 ХИФК ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК
ХИФК 0:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 Коккола ПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК ХИФК 3:0 Клуби-04 ХИФК 0:1 Яро Оулу 2:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака
КуПС Последние 20 матчей: +9 =7 -4
КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка
КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка РоПС 1:1 КуПС КуПС 2:1 Лахти СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
КуПС 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:4 КуПС Вейккауслига КуПС 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 КуПС Вейккауслига
КуПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 3:2 КуПС Вейккауслига ХИФК 1:3 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 КуПС Вейккауслига
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    КуПС делает замену. Рангел уходит с поля, а Eetu Rissanen выходит на его замену.
  • 89'
    ХИФК делает замену. Tiquinho уходит с поля, а Kevin Larsson выходит на его замену.
  • 87'
    КуПС делает замену. Карялайнен Расмус уходит с поля, а Tommi Jyry выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    78'
    Jakob Masloe Dunsby получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    68'
    Маттссон Йоэль получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    ХИФК делает замену. Юкка Халме уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    51'
    Tobias Nygaard Vibe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    КуПС делает замену. Рюбен Аярна уходит с поля, а Saku Savolainen выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бабакар Диалло бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Jakob Masloe Dunsby бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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