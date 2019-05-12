Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
3:2
Конец матча
Стадион: Гьемселунд
Тромсдален
0:1
20' ГолHaakon Kjaeve
1:1
55' ГолChristian Roeer
64' Красная карточкаAndreas Loevland
64' Красная карточкаAdem Gueven
65' Желтая карточкаHarald Holter
2:1
65' Гол в свои воротаTomas Kristoffersen
2:2
90' ГолTomas Kristoffersen
3:2
90' ГолSimon Marklund
90' Желтая карточкаAndreas Arntzen
18
Iman
Mafi
15
Marlinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Lucas Morais
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
Главный тренер: Jonathan Hill
Ход матча
20'
55'
1:1
64'
64'
65'
65'
90'
90'
3:2
90'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер
Тромсдален Последние 20 матчей: +6 =4 -10Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Санднес Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Тромсдален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Саннефьёрд
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Старт
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Улленсакер-Киса
|7
|3
|1
|3
|15 - 9
|10
|7.
|КФУМ
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|8.
|Ерв
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Санднес
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Скейд
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Согндаль
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Хам-Кам
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|14.
|Нутодден
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|15.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Тромсдален
|6
|0
|1
|5
|6 - 21
|1
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