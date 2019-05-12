Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Конгсвингер
3:2
Конец матча

Стадион:
Тромсдален
0'
0:1
20' Гол
Haakon Kjaeve
1:1
55' Гол
Christian Roeer
64' Красная карточка
Andreas Loevland
64' Красная карточка
Adem Gueven
65' Желтая карточка
Harald Holter
2:1
65' Гол в свои ворота
Tomas Kristoffersen
2:2
90' Гол
Tomas Kristoffersen
3:2
90' Гол
Simon Marklund
90' Желтая карточка
Andreas Arntzen
90'+5
31
Andreas
Smedplass
2
Fredrik
Mani
Paalerud
5
Christian
Roeer
3
Скагестад
Эдвард
18
Iman
Mafi
16
Harald
Holter
15
Marlinho
14
Markus
Aanesland
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
9
Adem
Gueven
11
Simon
Marklund
12
Teodor
Nilsen
66
Andreas
Loevland
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
15
Sander
Ringberg
8
Бендиксен
Томас
9
Tomas
Kristoffersen
7
Haakon
Kjaeve
71
Lars
Henrik
Andreassen
10
Люсволл
Вегард
Конгсвингер
4-3-3
Тромсдален
4-4-1-1

Ход матча

20'
0:1
Haakon Kjaeve
(Tomas Kristoffersen)
46'
Боянг Сулайман
Iman Mafi
 
46'
Martin Tangen Vinjor
Marlinho
 
55'
Christian Roeer
1:1
64'
 
Andreas Loevland
64'
Adem Gueven
 
65'
Harald Holter
 
65'
Tomas Kristoffersen
2:1
75'
 
Gabriel Andersen
Sander Ringberg
83'
Яласто Вилле
Markus Aanesland
 
90'
2:2
Tomas Kristoffersen
90'
Simon Marklund
3:2
90'
 
Andreas Arntzen

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер
Тромсдален Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален Тромсдален 3:3 Саннефьёрд
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Санднес Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Тромсдален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Конгсвингер 1:1 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 3:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Тромсдален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 3:0 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 2:0 Тромсдален Адекколига Тромсдален 0:1 Конгсвингер Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Саннефьёрд 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Старт 7 4 1 2 11 - 7 13
4. Рёуфосс 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Конгсвингер 7 3 3 1 7 - 4 12
6. Улленсакер-Киса 7 3 1 3 15 - 9 10
7. КФУМ 7 3 1 3 13 - 10 10
8. Ерв 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Санднес 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Скейд 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Согндаль 7 2 2 3 11 - 13 8
12. Хам-Кам 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Нест-Сотра 7 2 1 4 7 - 7 7
14. Нутодден 7 1 1 5 6 - 12 4
15. Стрёммен 7 0 4 3 3 - 9 4
16. Тромсдален 6 0 1 5 6 - 21 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Хокон Кьяве бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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