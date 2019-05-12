Норвегия: Первый дивизион 2019

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Ерв
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1126
Улленсакер-Киса
0'
1:0
2' Гол
Анене Чума
32' Желтая карточка
Анене Чума
43' Желтая карточка
Вихманн Матиас
84' Красная карточка
Espen Garnaas
2:0
86' Пенальти
Вихманн Матиас
90' Желтая карточка
Simon Andreas Larsen I
90'+6
1
Benjamin
Boujar
5
Peter
Reinhardsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
17
Martin
Hoel
Andersen
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
23
Ole
Marius
Haabestad
27
Анене
Чума
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
20
Сундли
Мортен
26
Espen
Garnaas
3
Vegard
Kongsro
6
Eric
Bugale
Kitolano
11
Christian
Aas
25
Торп
Мартин
7
Грёдем
Магнус
10
Martin
Troeen
19
Хансен
Кристоффер
Ерв
3-5-2
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

2'
Анене Чума
(Martin Hoel Andersen)
1:0
30'
Luke Ferreira
Daniel Aase
 
32'
Анене Чума
 
43'
Вихманн Матиас
 
67'
Torje Wichne
Martin Hoel Andersen
 
75'
Haakon Suggelia
Ole Marius Haabestad
 
79'
 
Sebastian Remme Berge
Торп Мартин
84'
 
Espen Garnaas
86'
Вихманн Матиас
2:0
90'
Simon Andreas Larsen I
 

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7
КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден
Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Санднес Нест-Сотра 2:2 Ерв
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн

Последние игры между собой

Ерв: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Первый дивизион Ерв 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 7:1 Ерв Первый дивизион Ерв 6:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Ерв 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Ерв Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Саннефьёрд 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Старт 7 4 1 2 11 - 7 13
4. Рёуфосс 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Конгсвингер 7 3 3 1 7 - 4 12
6. Улленсакер-Киса 7 3 1 3 15 - 9 10
7. КФУМ 7 3 1 3 13 - 10 10
8. Ерв 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Санднес 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Скейд 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Согндаль 7 2 2 3 11 - 13 8
12. Хам-Кам 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Нест-Сотра 7 2 1 4 7 - 7 7
14. Нутодден 7 1 1 5 6 - 12 4
15. Стрёммен 7 0 4 3 3 - 9 4
16. Тромсдален 6 0 1 5 6 - 21 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Анене Чума получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Ерв делает замену. Даниэль Аасе уходит с поля, а Luke Ferreira выходит на его замену.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Анене Чума бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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