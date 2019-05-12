Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
2:0
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1126
Улленсакер-Киса
1:0
2' ГолАнене Чума
32' Желтая карточкаАнене Чума
43' Желтая карточкаВихманн Матиас
84' Красная карточкаEspen Garnaas
2:0
86' ПенальтиВихманн Матиас
90' Желтая карточкаSimon Andreas Larsen I
11
Daniel
Aase
27
Анене
Чума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
30 Tommy Runar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
2'
32'
43'
84'
86'
2:0
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +5 =8 -7КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв Ерв 3:1 Нутодден
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =5 -7Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн
Последние игры между собой
Ерв: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Саннефьёрд
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Старт
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Улленсакер-Киса
|7
|3
|1
|3
|15 - 9
|10
|7.
|КФУМ
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|8.
|Ерв
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Санднес
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Скейд
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Согндаль
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Хам-Кам
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|14.
|Нутодден
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|15.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Тромсдален
|6
|0
|1
|5
|6 - 21
|1
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