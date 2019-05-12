Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4903
Кристиансунд
0'
38' Желтая карточка
Диоп Амиду
51' Желтая карточка
Аскар Армин
0:1
53' Гол
Henrik Gjesdal
69' Желтая карточка
Henrik Gjesdal
87' Желтая карточка
Haris Cirak
90'+5
78
Васютин
Александр
77
Аскар
Армин
44
Бато
Шелдон
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
17
Захариассен
Кристоффер
8
Нильсен
Матти
11
Линнсет
Йонатан
10
Сколевик
Стеффен
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
1
Макдермот
Шон
25
Henrik
Gjesdal
4
Christophe
Psyche
19
Коли
Алиу
3
Christoffer
Aasbak
8
Haris
Cirak
21
Диоп
Амиду
10
Каллудра
Лиридон
20
Thomas
Amang
13
Bendik
Bye
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
Сарпсборг-08
4-4-2
Кристиансунд
4-3-3

Ход матча

38'
 
Диоп Амиду
51'
Аскар Армин
 
53'
0:1
Henrik Gjesdal
57'
 
Jesper Isaksen
Каллудра Лиридон
62'
Ларсен Йорген
Сколевик Стеффен
 
69'
 
Henrik Gjesdal
71'
Anwar Elyounoussi
Аскар Армин
 
80'
 
Кастрати Фламур
Thomas Amang
81'
Исмаила Кулибали
Хальворсен Уле Йорген
 
87'
 
Haris Cirak
89'
 
Paal Erik Ulvestad
Haris Cirak

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 23 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм
Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Кристиансунд 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:1 Кристиансунд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Бранн 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Стабек 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
15. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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