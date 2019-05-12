Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 4903
Кристиансунд
38' Желтая карточкаДиоп Амиду
51' Желтая карточкаАскар Армин
0:1
53' ГолHenrik Gjesdal
69' Желтая карточкаHenrik Gjesdal
87' Желтая карточкаHaris Cirak
77
Аскар
Армин
44
Бато
Шелдон
19
Коли
Алиу
21
Диоп
Амиду
20
Thomas
Amang
13
Bendik
Bye
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Аскар АрминЗащитник
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Thomas AmangНападающий
-
13 Bendik ByeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
38'
51'
53'
0:1
69'
87'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
23 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Ранхейм
Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Кристиансунд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Бранн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Стабек
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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